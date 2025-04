Ziua Mondială a Sănătății la Colegiul ”Mihai Eminescu” Bacău

Ziua de 7 Aprilie 2025, pentru elevii de liceu (gazdă fiind clasa a X-a E- științe ale naturii, invitații – clasa a IX-a D- științe ale naturii- profesor coordonator Hulea Constantina) și nivel postliceal- calificarea Asistent medical generalist (anul I D- diriginte Antoce Adriana, IIA- diriginte Tarcău Geanina și III A- diriginte Crăciun Ionela) din Colegiul ”Mihai Eminescu”, Bacău a fost o altfel de zi de școală, pentru că activitatea desfășurată a avut ca:

Obiectiv general: Elevii (de nivel liceal și nivel postliceal) vor înțelege importanța menținerii sănătății și vor explora modalități de promovare a unui stil de viață sănătos în cadrul activităților de celebrare a Zilei Mondiale a Sănătății.

Obiective operaționale:

1. Elevii vor descoperi originea și semnificația Zilei Mondiale a Sănătății.

2. Elevii vor explora factorii care contribuie la menținerea unei stări bune de sănătate.

3. Elevii vor identifica și vor dezbate modalități practice de promovare a unui stil de viață sănătos.

4. Elevii vor crea și vor prezenta materiale de conștientizare (broșuri, pliante, postere, prezentări în Google Slides, Site-uri tot în aplicațiile Google din drive-ul de elev în domeniul colegiului nostru:@meb.ro) despre importanța sănătății și a unui stil de viață sănătos.

Dacă Organizația Mondială a Sănătății a inițiat an de an o campanie pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Sănătății pe 7 Aprilie, pentru că această dată corespunde și cu data înființării acestei organizații ( https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2025 ) , elevii colegiului au descoperit că 7 Aprilie 2025 este ziua de start în campania intitulată Începuturi sănătoase, viitor plin de speranță , iar O.M.S. ”îndemnă guvernele și comunitatea din domeniul sănătății să intensifice eforturile pentru a pune capăt deceselor materne și nou-născuților care pot fi prevenite și să acorde prioritate sănătății și bunăstării pe termen lung a femeilor.”

Azi, alături de elevii și profesorii colegiului am avut onoarea să o avem pe doamna asistent medical Isac Ramona- secția de Neurologie a Spitalului Județean de Urgență Bacău, care le-a împărtășit elevilor despre rolul asistentului medical la patul bolnavului, dar a dezvăluit și amintirile care o leagă, atât pe ea, cât și pe alți membri ai familiei, de Colegiul ”Mihai Eminescu”, Bacău.

Am creat un curs pe platforma de Classroom cu domeniul @meb.ro cu diferite materiale de informare (site-uri, filme, pliante, chestionare, rebusuri etc) și am prezentat elevilor importanța voluntariatului la organizații ce sprijină în primul rând EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE precum: Crucea Roșie, SAJ sau SMURD.

Elevii clasei a X-a E au servit invitații cu fructe, shake proteice și sucuri din fructe și legume, dar și o prăjitură pe bază de fructe, iar cei de anul II-AMG coordonați de dnele profesoare Antoce Adriana și Hulea Constantina au creat un rebus la a cărui rezolvare vă invităm pe https://learningapps.org/watch?v=p1369ynjn25 .

Atmosfera creată de elevii colegiului nostru ne demonstrează implicarea lor activă în astfel de activități de dezvoltare personală, dar și în activități de conștientizare, de răspândire/ distribuire de informații despre campanie folosind #HopefulFutures și #HealthForAll, dar și https://pmnch.who.int/news-and-events/events .

prof. Hulea Constantina