Ziua comunei Oncești, sărbătorită de „Nașterea Maicii Domnului”

Comuna Oncești se pregătește de sărbătoare luni, 8 septembrie 2025, cu prilejul praznicului creștin „Nașterea Maicii Domnului”. În satul Bărboasa, biserica poartă acest hram, iar după slujba religioasă, comunitatea va continua festivitățile în Târgul comunal, unde, de la ora 13.00, Primăria și Consiliul Local organizează evenimente culturale și artistice sub genericul „Ziua comunei”.

Pe scenă vor urca nume îndrăgite ale folclorului, precum Ion Sili din Republica Moldova, Vasilica Tătaru, Maria Tătaru și Ștefania Pătru, alături de ansamblurile „Micii Românași” din Oncești, „Izvoraș cu Apă Rece” din Izvoru Berheciului și „Păunașii” din Poduri. Organizatorii promit un spectacol de tradiție și autenticitate, menit să aducă împreună generații de localnici și oaspeți din satele învecinate.

Onceștiul, format din șapte sate, este situat în partea de est a județului Bacău, pe valea Berheciului, într-o zonă cu un bogat trecut istoric. Cercetările arheologice atestă aici urme de locuire din epoca bronzului și până în perioada medievală timpurie, cu descoperiri aparținând culturilor Monteoru, Cucuteni, Sântana de Mureș sau Hallstatt. Totodată, comuna păstrează și monumente de arhitectură, între care se numără școala din satul Oncești, ridicată între 1929–1930.

De-a lungul timpului, comuna Oncești a dat țării personalități marcante precum actrița Maria Ploae, seismologul Gheorghe Mărmureanu sau luptătorul anticomunist Constantin Oprișan. „Ziua comunei” devine astfel nu doar un prilej de bucurie și sărbătoare, ci și un moment de reafirmare a identității culturale și a legăturii puternice dintre trecut și prezent.