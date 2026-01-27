Zilele libere plătite pentru evenimente familiale: ce drepturi au salariații și ce obligații au angajatorii

Viața profesională nu poate fi separată complet de evenimentele importante din viața personală. Tocmai de aceea, legislația muncii din România recunoaște dreptul salariaților de a beneficia de zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, fără ca acestea să afecteze concediul de odihnă.

Ce spune Codul muncii

Codul muncii prevede expres că, în situații precum decesul unei rude apropiate, căsătoria sau nașterea unui copil, salariații au dreptul la zile libere plătite, acordate distinct de concediul de odihnă anual. Aceste zile reprezintă un drept legal, nu un beneficiu opțional oferit de angajator.

Evenimentele considerate „familiale deosebite” și numărul exact de zile libere pot fi stabilite:

prin lege;

prin contractul colectiv de muncă aplicabil;

prin regulamentul intern al angajatorului.

Situația salariaților din mediul privat

În sectorul privat, detaliile privind acordarea zilelor libere plătite sunt, de regulă, prevăzute în regulamentul intern (RI) sau în contractul colectiv de muncă. Totuși, este important de subliniat că lipsa unor prevederi explicite în aceste documente nu anulează dreptul salariatului.

Codul muncii stabilește principiul general al acordării acestor zile, iar angajatorul are obligația de a-l respecta chiar și în absența unor proceduri interne clar definite. Cu alte cuvinte, dreptul există prin lege, nu doar prin regulamentele interne ale companiei.

Efecte asupra contractului de muncă

Pe durata zilelor libere plătite acordate pentru evenimente familiale deosebite:

contractul individual de muncă nu se suspendă ;

aceste zile nu se înregistrează în Registrul general de evidență a salariaților (Revisal) ;

salariatul este remunerat integral, ca pentru o zi normală de lucru.

Reguli clare pentru salariații plătiți din fonduri publice

Pentru personalul din sectorul bugetar, cadrul legal este mai precis. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 stabilește atât evenimentele, cât și durata concediilor plătite, după cum urmează:

căsătoria salariatului – 5 zile;

nașterea sau căsătoria unui copil – 3 zile;

decesul soțului sau al unei rude până la gradul II – 3 zile.

Aceste drepturi sunt obligatorii și nu pot fi diminuate prin acte administrative interne.

Zile libere pentru urgențe familiale neprevăzute

Pe lângă evenimentele familiale deosebite, legislația permite salariaților să lipsească de la locul de muncă până la 10 zile pe an în caz de urgențe familiale generate de boală sau accident, atunci când prezența lor imediată este indispensabilă.

Aceste zile:

sunt plătite la nivelul concediului de odihnă;

trebuie recuperate ulterior, conform unei înțelegeri cu angajatorul.

Concluzie

Zilele libere plătite pentru evenimente familiale nu sunt un privilegiu, ci un drept legal menit să asigure un echilibru minim între viața profesională și cea personală. Atât salariații, cât și angajatorii ar trebui să cunoască aceste prevederi pentru a evita conflictele și interpretările greșite, mai ales în momente sensibile din viața angajaților.