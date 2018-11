Dacă tot se spune că ziaristul este „istoricul clipei”, iar „jurnalismul este literatură pe colţul mesei”, mă voi grăbi să consemnez rapid şi concis, încadrând-o în „context”, întâmplarea de luni, 26 noiembrie, de la ora 13.00, provocată de Filiala „Marius Mircu” Bacău a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.

Întâlnirea a reunit, după cum a afirmat Cornel Cepariu, preşedintele filialei, mai multe premiere: s-a desfăşurat în Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean, recent renovată şi modernizată, acolo unde, de regulă, au loc şedinţele cu caracter economic, social şi politic, iar ziariştii le-au propus participanţilor de drept şi invitaţilor o activitate literar-culturală, a doua premieră a fost lansarea a trei cărţi, semnate de trei ziarişti, iar a treia, la fel de importantă, poate cea mai importantă, se înscrie lansarea primului număr al Revistei CONTEXT, editată de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, Filiala „Marius Mircu” Bacău.

Transparenţă computerizată

Fiind o întâlnire-dezbatere, prima de acest gen din istoria scurtă a filialei, invitaţi au fost Maricica Luminiţa Coşa, prefect al judeţului Bacău, Valentin Ivancea, subprefect, Ramona Florea, şeful Departamentului Comunicare al Consiliului Judeţean, Dragoş Ştefan, viceprimar al municipiului Bacău, Dumitru Brăneanu, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bacău, Carmen Mihalache, redactor șef al Revistei Ateneu, scriitori, profesori, foşti ziarişti, şefi ai unor instituţii publice.

Reţinem tot ca o premieră faptul că Instituţia Prefectului, a anuţat, prin vocea şefului acestei instituţii, că a deschis un Birou de Presă, dotat corespunzător, pus la dispoziţie tuturor gazetarilor care doresc să se informeze cu şi despre activitatea celor două instituţii din clădire.

„Este, a spus prefectul judeţului, o dovadă a transparenţei totale a instituţiei noastre faţă de presă, care va fi deschisă permanent tuturor celor care vor să se documenteze cu privire la activitatea noastră. Nu avem nimic de ascuns, din contra, ne dorim ca, prin intermediul dumneavoastră, populaţia să fie informată corect şi la timp cu toate informaţiile care o interesează.” Nota Bene. Poate aud şi alţii care nu au catadixit să numească măcar un purtător de cuvânt.

1 of 29

Ziarişti scriitori la judecata critică

Să trecem la esenţe. La cele muzicale, în primul rând: ne-a încântat cu muzica lui Quartetul de coarde al Colegiului Naţional „George Apostu”, profesor îndrumător Sorin Stan, aplaudat pentru melodiile interpretate, ca un omagiu adus Marii Uniri. Şi dacă tot a venit vorba de Marea Unire de la 1918, prima carte lansată a fost „Bacăul în anii Primului Război Mondial”, autor dr. Liliana Adochiţei, membră a UZPR, Filiala Bacău, proiect realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean.

Despre importanţa apariţiei, a conţinutului şi a muncii de cercetare a autorului a vorbit prof. Jeni Ghioc. Lili, fosta noastră colegă, acum un apreciat profesor de istorie, a mulţumit pentru faptul că i s-a dat posibilitatea ca o carte la care a muncit şi îi este foarte dragă să fie lansată cu prilejul unei importante şedinţe a UZPR. O altă carte, dedicată Marii Uniri, lansată cu acelaşi prilej, a fost „Drumuri şi popasuri”, semnată de Mihai Buznea, o carte de reportaje, premiată de UZPR, despre care ziarul nostru a consemnat la data apariţiei.

Pentru a fi în „context”, despre carte au vorbit la superlativ Eugen Verman, coleg mulţi ani cu autorul, şi prof. Traian Valeriu, fost, şi el, ziarist în tinereţe. Ultima carte lansată, de poezie de data aceasta, a fost „Iudocainul, cartea întâi a pocăinţei”, autor Ioan Enache, fost redactor şef al ziarului Deşteptarea, prezentată membrilor filialei de criticul literar Petre Isachi.

A fost o întrunire fructuoasă, ceea ce înseamnă că Filiala „Marius Mircu” a UZPR este prezentă în actualitatea judeţului, cu membri ale căror semnături în presă şi pe cărţile de literatură aduc valoare şi prestigiu Uniunii şi comunităţii locale.

CONTEXT, revista ziariştilor băcăuani

Am lăsat la urmă marea surpriză, o adevărată premieră pentru mediul jurnalistic al Bacăului: lansarea primului număr al Revistei CONTEXT, scrisă şi tehnoredactată de ziariştii băcăuani, tipărită de Smart Copy Print Bacău, fără sponsorizări, totul pe cheltuiala membrilor Filialei.

De ce „Context” s-au întrebat cei prezenţi. O lămureşte Ştefan Radu, redactor şef: „Ziaristul este cronicarul vremurilor moderne, mereu în slujba cititorilor săi, un haiduc înarmat cu verbul său, cu talentul şi entuziasmul nedisimulat. El trăieşte, profesional, în spaţiul îngust şi tensionat dintre guvernanţi şi guvernaţi. I se cere, adesea, să fie «imparţial». Între bine şi rău? Între minciună şi adevăr? Între fericire şi disperare? Este om şi, mai ales, cetăţean: are bucurii şi necazuri, are opţiuni (filozofice, politice, economice, religioase etc.), are simpatii şi antipatii…

În consecinţă, de fiecare dată când îşi expune public ideile este scalvul «contextului» (cultural, politic, social, economic etc.). CONTEXT ne dorim să fie o publicaţie a jurnaliştilor băcăuani, o tribună liberă unde să se exprime toţi colegii noştri”. Punct.

În primul număr găsim semnăturile a mulţi ziarişti, Cornel Cepariu, Ştefan Radu, Ştefan Olteanu, Roxana Neagu, Petru Done, Dănuţ Dudu, Lili Adochiţei, Dan Sion, Nelu Bîşcă, Ovidiu Pauliuc, Leonard Popa, Mihai Buznea, Silvia Pătrăşanu, Elena Ţintaru, Ioan Enache etc., dar şi colaboratori, specialişti în diferite domenii.

Este un bun început, un început cu dreptul, o primă ediţie care arată potenţialul filialei, talentul şi perseverenţa ziariştilor. Toţi cei care vor să vadă, să citească această revistă poate lua legătura cu editura, telefon 0740.032.629.