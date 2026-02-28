Zeci de localnici din Ghimeș-Făget cer hrană caldă pentru toți elevii, nu doar pentru cei maghiari

Zeci de locuitori ai comunei Ghimeș-Făget au semnat o petiție adresată Consiliului Local, prin care solicită extinderea Programului Național „Masă sănătoasă” astfel încât să beneficieze de hrană caldă toți elevii din comună, inclusiv cei care învață în secțiile cu predare în limba română.

Semnatarii petiției acuză că, în prezent, programul finanțat de Guvern ar fi implementat doar pentru unitățile de învățământ cu predare în limba maghiară, în timp ce elevii de la secția română ar fi fost excluși.

„În timp ce toate școlile din localitățile vecine beneficiază integral de acest sprijin guvernamental, în Ghimeș-Făget asistăm de trei ani la o anomalie administrativă: programul este aprobat cu prioritate doar pentru unitățile cu predare în limba maghiară, în timp ce elevii de la secția română sunt sistematic omiși”, se arată în documentul semnat de localnici.

Petiția a fost adresată Consiliului Local Ghimeș-Făget, iar în copie a fost transmisă Instituției Prefectului județului Bacău și Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Semnatarii solicită autorităților locale să prezinte public criteriile care au stat la baza selecției unităților de învățământ incluse în program și cer „aplicarea echitabilă a legii pentru asigurarea egalității de șanse pentru toți copiii”.

De asemenea, ei cer extinderea imediată a programului către toate unitățile de învățământ din comună, începând cu actualul ciclu bugetar.

„Nu este admisibil ca resursele publice să deservească doar o parte a comunității”, se mai arată în petiție.

Programul național „Masă sănătoasă” este finanțat de Guvern și are ca scop acordarea unui suport alimentar elevilor și preșcolarilor din unitățile de învățământ selectate, pentru a reduce abandonul școlar și riscul de excluziune socială.

Până la momentul redactării acestei știri, reprezentanții Primăriei Ghimeș-Făget nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la solicitările localnicilor.