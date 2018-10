Un nou centru social a fost inaugurat de Fundația Yana – You Are Not Alone în satul Luncani, comuna Mărgineni.

„Casa Aurora” este al patrulea centru de tip after-school înființat de Yana în județul Bacău. La deschidere au fost prezenți oaspeți din Liechtenstein, membri din conducerea fundației-mamă, sponsori, Hansjörg Frick, consulul României în Liechtenstein, reprezentanți ai autorităților locale și județene, colaboratori și beneficiari.

Casa a fost sfințită de pr. Vasile Busuioc, împreună cu pr. Jochen Folz, paroh de Vaduz, Liechtenstein. Oaspeții au vizitat și cele trei centre de zi din comuna Nicolae Bălcescu și i-au aplaudat pe copii, care pregătiseră pentru ei mici serbări.

În centrele de zi ale fundației Yana, peste o sută de copii primesc, zilnic, o masă caldă, sunt ajutați să-și facă temele, sunt antrenați în activități de educație non-formală, beneficiază de consiliere și ajutor material de urgență. Multe dintre familiile acestor puști au primit ajutor pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit.

Alți 50 de copii aflați în dificulate participă la activitățile centrelor de zi cu o frecvență bisăptămânală, iar de serviciile de logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie beneficiază în mod curent 30 de copii.

În total, 180 de copii frecventează cele patru centre de zi în mod regulat. De asemenea, Yana pregătește 60 de liceeni și studenți din mediul rural care, prin voluntariat, își dezvoltă competențele sociale, cognitive, culturale.

„Fiecare copil care vine în centrele noastre, mai mic sau mai mare, are în el dorințe, vise și are nevoi. Suntem aici și rămânem aici pentru a face o lume mai bună pentru ei, prin îngrijire și educație, iar o lume mai bună pentru ei este o lume mai bună și pentru noi”, afirmă Gabriela Mateiu, președinta Fundației Yana.

Fundația Yana este recunoscută de Guvernul României ca furnizor de servicii sociale, care are scopul de a alcătui și implementa proiecte de sprijinire a unor categorii vulnerabile. Reprezentanță a YANA Charitable Foundation, cu sediul în Principatul Liechtenstein, Yana derulează, de 21 de ani, programe adresate familiilor, vârstnicilor, copiilor și tinerilor din județul Bacău.