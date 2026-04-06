Vreme rece, vânt puternic și ninsori la munte până miercuri dimineață

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 6 aprilie, ora 10:00 – 9 aprilie, ora 10:00, care anunță intensificări ale vântului, răcire accentuată a vremii și precipitații mixte, iar la munte ninsori, depunere de strat de zăpadă și viscol.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări temporare în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45–60 km/h, în timp ce la munte rafalele vor depăși 80–90 km/h.

Începând din noaptea de marți spre miercuri (7/8 aprilie), în centrul, estul și sud-estul țării sunt așteptate precipitații mixte, iar în zonele montane vor predomina ninsorile. În special la altitudini mari din Carpații Meridionali și Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 10–15 cm, iar viscolul va reduce vizibilitatea. Până la finalul intervalului, cantitățile de apă pot ajunge local la 10–20 l/mp.

Meteorologii avertizează că de marți, 7 aprilie, vremea se va răci semnificativ, iar temperaturile se vor menține sub valorile normale pentru această perioadă cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Izolat se va forma brumă.

Totodată, ANM a emis mai multe atenționări Cod galben de vânt:

6 aprilie, ora 12:00 – 21:00 : în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei, cea mai mare parte a Moldovei și în zona montană , unde vântul va sufla cu 50–70 km/h , iar la munte rafalele vor ajunge la 70–80 km/h , respectiv 90–100 km/h la peste 1700 m .

6 aprilie, ora 21:00 – 7 aprilie, ora 10:00 : în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură , cu rafale de 70–80 km/h , iar la altitudini mari 90–100 km/h .

7 aprilie, ora 10:00 – 21:00: în Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și Maramureșului, precum și în sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei și la munte, unde vântul va avea viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele pot atinge 100–120 km/h.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor și avertizărilor meteo, în condițiile în care vremea se va menține instabilă în următoarele zile.