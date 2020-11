Weekend-ul trecut a debutat ediția 2020-2021 a Diviziei A2 la volei masculin. După modelul deja consacrat în perioada de pandemie, și campionatul cadet se desfășoară sub formă de turnee, primul din Seria de Est fiind găzduit de sala „Rapid” din București. Turneul de debut a reunit ca participante, alături de gazdele de la Rapid, toate celelalte componente ale Seriei de Est: CSM Râmnicu-Sărat, Titanii ASE București, ACS Academia de Volei Constanța și Știința Bacău. Pentru băcăuanii de la Știința, startul a fost unul cu stângul, echipa antrenată de Eusebiu Țurcanu pierzând fără a câștiga vreun set ambele meciuri disputate. În prima zi, Știința a cedat cu 3-0 (-10, -19, -18) întâlnirea cu Rapid București, pentru ca în ziua a doua să se încline cu 3-0 (-24, -15, -17) în fața celeilalte formații din Capitală, Titanii ASE.

„Dacă în primul meci nu puteam emite mari pretenții atât timp cât am întâlnit un adversar ce se bazează pe foști divizionari A1, în schimb contra Titanilor, o echipă tânără, cu jucători de lot național puteam obține mai mult în condițiile în care am condus cu 24-23 în primul set. Din păcate, pe fondul a două greșeli personale am pierdut setul, după care am cedat inițiativa”, a declarat antrenorul Științei, Sebi Țurcanu, care mizează pe următorul lot: Cosmin Matei, Cosmin Pântea, Edi Radu, Răzvan Gâtlan, Mihai Șnel, Cosmin Gherman, Alexandru Raba, Teodor Mancaș, Ștefan Cuciureanu, Ștefan Văduva, Rareș Bibireș, Ștefan Țurcanu și Codrin Cernov, ultimul absentând însă, din motive personale, la turneul de debut.

„E loc de mai bine și sunt convins că vom recupera decalajul de pregătire dintre noi și celelalte echipe. Din motive obiective, noi nu am putut face mai mult de patru antrenamente pe săptămână, în timp ce Titanii, ca să dau un singur exemplu, efectuează zilnic câte două ședințe de pregătire”, a punctat antrenorul Țurcanu. Următorul turneu al Diviziei A2, Seria de Est va avea loc în perioada 20-21 noiembrie, cel mai probabil, tot în Giulești.

Rezultatele primului turneu al Seriei de Est : CSM Râmnicu-Sărat- Titanii ASE București 0-3, Rapid București- Știința Bacău 3-0, Titanii ASE București- Rapid București 0-3, ACS Academia de Volei Constanța- CSM Râmnicu-Sărat 3-0, Rapid București- ACS Academia de Volei Constanța 3-2, Știința Bacău- Titanii ASE București 0-3.