vineri, 17 octombrie 2025
Vivaldi cu chitară, operă, jazz, muzică albastră, arciliuto și flamenco, în festivalul CÂNTAREA CÂNTĂRILOR ce începe pe 22 octombrie la Bacău, Onești și Moinești

Deșteptarea

