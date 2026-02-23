Viitorii subofițeri, în teren alături de jandarmii băcăuani

Doisprezece elevi ai Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni au început, luni, stagiul de practică la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Ştefan cel Mare” Bacău, activitate prevăzută în programa de învăţământ a instituţiei militare.

Pe parcursul următoarelor cinci săptămâni, tinerii aflaţi în formare pentru a deveni subofiţeri vor participa la misiuni şi activităţi practice alături de jandarmii băcăuani, pentru a-şi consolida cunoştinţele dobândite în şcoală.

Prima zi a stagiului a fost dedicată activităţilor introductive. Elevii au primit informaţii despre istoricul unităţii, principalele misiuni ale Jandarmeriei şi programul activităţilor pe care le vor desfăşura în perioada practicii.

În perioada următoare, aceştia vor fi repartizaţi la structurile de pază şi protecţie instituţională, unde vor lucra sub îndrumarea tutorilor profesionali şi vor participa la activităţi specifice, dobândind experienţă practică în teren.

La finalul stagiului, activitatea fiecărui elev va fi evaluată, iar calificativele obţinute vor fi transmise instituţiei de învăţământ.

Reprezentanţii Jandarmeriei băcăuane le-au urat elevilor mult succes şi i-au asigurat de sprijinul necesar pe durata pregătirii lor practice.