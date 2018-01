„Cavaler întârziat al acestui ingrat domeniu grafic, Victor Eugen Mihai – VEM reprezintă «ultimul val» al caricaturii tinere, din păcate văduvită de juni reprezentanţi, ce părea a duce la dispariţie”, cuvinte spuse de Crăiţă Mândră Vasile, caricaturist celebru al anilor ´70 – ´90, care pluteau parcă în atmosfera ce părea să se „încălzească” în Galeriile ALFA, contrazicând pesimismul celui care ştia ce spune.

Expoziția lui Victor Eugen Mihai – VEM va rămâne în cronicile acestor zile şi ani.

De mult nu am mai văzut o galerie de artă arhiplină, artişti plastici, scriitori, muzicieni, profesori, studenţi, elevi, medici, vameşi, poliţişti etc. Lume de peste lume. Ce a stârnit acest iureş? Are loc vernisajul celei mai mari expoziţii de caricatură, din 1978 încoace. Pe simeze sunt 200 de lucrări semnate de Victor Eugen Mihai, caricaturi de salon, de expoziţie şi caricatură de presă. VEM, aşa cum se cheamă şi expoziţia, a împlinit 50 de ani, sărbătoriţi, aniversaţi împreună cu prietenii şi iubitorii acestei „arte fără cuvinte”, în care regină este poanta, gluma, umorul zgomotos, umorul subtil.

Caricatura, spune Victor Eugen Mihai, este o armă, caricatura este un protest, un semnal de alarmă. Care sunt armele unui caricaturist? Desenul, compoziţia, tematica, personajele şi desenul, am spune repede. Mai trebuie adăugat talentul, fără talent, măestrie, fără cultură, umor, nu există caricaturist. Nu există caricatură. Au vorbit frumos şi la obiect despre arta lui VEM Mariana Popa, artist plastic, director al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Vasile Crăiţă Mândră, caricaturist cu vechi state în domeniu, Adrian Jicu, critic literar, director al Bibliotecii Judeţene. Niciun băcăuan nu ar trebui să ocolească în aceste zile Galeriile ALFA. Va avea ce vedea, va avea ce „citi” din creaţia unui artist ajuns la maturitate: VEM.

La mulţi ani! îi dorim şi noi, colegii de breaslă, foştii colegi de pagină.

Victor Eugen Mihai – VEM

s-a născut pe 30 ianuarie 1968, la Oneşti – Bacău. A terminat Facultatea de Inginerie, dar a devenit jurnalist chiar de pe vremea facultăţii, meserie pe care o practică şi astăzi.

A debutat în revista “Urzica”, în 1988. Este autor al albumelor de caricatură “Opriţi Pamântul, vreau să cobor!” (1995), “VEM MANIA” (1997) şi “VEM” (2016).

Organizează Salonul Umorului Bacău, un concurs internaţional de caricatură. Lucrările i-au fost expuse în peste 50 de ţari, în special la saloane-concurs de caricatură şi publicate în albume internaţionale de caricatură din Argentina, Anglia, Australia, Belgia, Brazilia, Canada, Cehia, Colombia, Coreea, Cipru, China, Cuba, Indonezia, Israel, Kosovo, Kuweit, Luxemburg, Rusia, Franţa, Germania, Grecia, India, Iran, Italia, Japonia, Mexic, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Taiwan, Turcia s.a.

A participat la 13 expoziţii personale şi de grup. Este membru al Federaţiei Organizaţiilor Caricaturiştilor (FECO).

Premii la concursuri internaţionale de caricatură:

Mencion Honorifica: 50 Concurso CAFAM de Dibujo Humoristico (Bogota, Colombia) – 1991; Fifth Prize: The 6th Taejon Int’l Cartoon Contest (Taejon, South Korea) – 1997; Prize of Importance, Courage World Cartoon Contest (Taipei, Taiwan) – 1999; Second Prize: First International Cartoon Exhibition – Women (Syria) – 2007; Honourable Mention Prize: The First International Cartoonet Contest – Supporting Street Children (Iran) – 2008; Honourable Mention Prize: P.C. Rath Memorial International Web Cartoon Contest (Bolangir, India) – 2011; Netizen’s Choices Prize: The 6th International Digital Cartoon Competition – Seoul International Cartoon and Animation Festival – SICAF (Seoul, South Korea) – 2011; Honourable Mention Prize: Green Planet Cartoon Contest (Bucharest, România) – 2011; Best Cartoon Prize: The 20th Daejeon Int’l Cartoon Contest Dicaco (Daejeon, South Korea) – 2011; Gold Medal

Cartoons 2012 Olympics – Toonsonline.net

(New York, USA) -2012; Best Cartoon Prize: The 21th Daejeon Int’l Cartoon Contest Dicaco (Daejeon, South Korea) – 2012; Special Prize, 2nd Shirozhan International Competition (Tehran, Iran) – 2012;

Best Cartoon Prize: The 4th Sejong Int’l Cartoon Contest Sicaco (Daejeon, South Korea) – 2015;

Excellency Prize: The 9th International Cartoon Contest (Urziceni, România) – 2015; Bronz Prize:

The 10th HumoDeva International Cartoon Contest

(Deva, România) – 2016; Gold Prize: The 10th International Cartoon Contest (Urziceni, România) – 2016; Theme Prize: The 5th Sejong Int’l Cartoon Contest Sicaco (Daejeon, South Korea) – 2016.

A câstigat 10 premii la concursuri naţionale de caricatură (Vaslui, Deva, Brăila, Slatina, Bacău s.a.)

şi Premiul Cotidianului „Deşteptarea” – 2011.