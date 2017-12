Constantin Scripăț, viceprimarul municipiului Bacău, a constatat că Legea 215 lipsește instituțiile publice, ONG-urile și pe cetățeni de dreptul de a participa activ la ceremoniile organizate cu prilejul unor zile cu semnificație istorică pentru România și pentru români. Astfel, asociațiile de veterani, școlile, partidele, direcțiile de cultură, direcțiile de tineret și sport pot depune coroane doar după încheierea ceremoniei. Legea respectivă stabilește care este „ordinea de precădere” în cadrul ceremoniilor oficiale organizate la nivel local, ordine în care vor avea loc alocuțiunile și vor fi depuse coroanele: primarul localității, președintele Consiliului Județean, prefectul județului, alte entități. „După ce reprezentanții acestor instituții au depus coroane, Garda și Fanfara pleacă. Vin cu jerbe sau coroane și ceilalți, dar fără sonorizare, într-un cadru mai puțin solemn. Îmi doresc să fie ridicate aceste restricții și zilele importante pentru români să fie marcate cum se cuvine. Poate vor și elevii să depună o floare, poate un profesor vrea să țină un discurs… Sper ca guvernanții să înțeleagă că, înainte de marcarea Centenarului Marii Unirii, ar fi necesar să modifice prevederile legii. Vrem să auzim și mesajele veteranilor de război, ale profesorilor și ale tinerilor care mai simt ceva pentru România. Aceste restricții îi îndepărtează pe copii de istoria noastră”, a declarat viceprimarul Constantin Scripăț. În Anexa 1 a Legii 215, la Art. 16, aliniatul 4, se precizează foarte clar: „După încheierea ceremoniei oficiale, pot fi depuse coroane și din partea altor entități sau persoane.” Cu alte cuvinte, după plecarea reprezentanților administrației și ai garnizoanei. 0 SHARES Share Tweet

