„Vi s-a aprobat creditul!” sau „Sunteți victima unui furt de identitate!” Noua metodă de fraudă prin care escrocii vă pot lăsa fără economii

Polițiștii băcăuani avertizează populația cu privire la o nouă metodă de înșelăciune legată de tranzacționarea criptomonedelor, în cadrul căreia victimele sunt manipulate să depună sume importante de bani la bancomate de criptomonede, pierzând economiile strânse de-a lungul vieții.

Potrivit Poliția Română, victimele sunt contactate prin mesaje e-mail de tip spam, notificări pop-up, mesaje pe rețelele de socializare sau apeluri telefonice din partea unor persoane care se prezintă drept reprezentanți ai unor bănci, societăți comerciale ori autorități. În alte cazuri, este invocată o presupusă „anchetă”, existența unui „cont compromis” sau a unei „datorii urgente”.

Cum funcționează escrocheria

Schema este construită în mai mulți pași, cu accent pe manipulare psihologică și inducerea unei stări de panică.

Crearea panicii. Victima primește un apel fals „de la poliție” sau „de la bancă” ori un mesaj prin care este informată că identitatea sau contul i-a fost compromis. În alte situații, este folosită o poveste romantică sau promisiunea unei „investiții sigure”. Escrocii pretind că reprezintă instituții precum ANAF sau Europol și transmit mesaje alarmante de tipul: „Contul dvs. este implicat într-o fraudă”, „Există un mandat de arestare pe numele dumneavoastră” ori „Transferăm temporar banii într-un cont sigur”.

Izolarea victimei. Infractorii insistă ca persoana să nu închidă telefonul și să nu discute cu nimeni, invocând caracterul „confidențial” al unei presupuse investigații. Se creează presiune și urgență.

Direcționarea către un crypto ATM. Victima este instruită să retragă numerar de la bancă și să se deplaseze la un bancomat de criptomonede, unde trebuie să scaneze un cod QR transmis de escroc și să depună banii. Sumele pot ajunge la zeci sau chiar sute de mii de lei. Fondurile sunt convertite instant în criptomonede și transferate în portofele virtuale controlate de infractori.

Dispariția. După confirmarea tranzacției, apelul este întrerupt, iar numărul devine inactiv. Banii sunt mutați rapid prin mai multe portofele virtuale, ceea ce face recuperarea lor extrem de dificilă.

Polițiștii atrag atenția că fraudatorii sunt bine pregătiți, vorbesc calm și convingător, iar victimele sunt, de regulă, persoane care nu sunt familiarizate cu funcționarea criptomonedelor. Tranzacțiile sunt rapide și ireversibile, nu necesită un cont bancar pe numele infractorului și sunt greu de urmărit la nivel internațional.

Semne că este vorba despre o fraudă

vi se cere să păstrați secretul;

vi se solicită să depuneți numerar într-un ATM de criptomonede;

vi se spune că „doar așa se poate rezolva problema”;

există presiune extremă sau amenințări.

Reprezentanții poliției subliniază că nicio instituție oficială nu solicită plăți prin criptomonede.

Pentru a evita să deveniți victimă, polițiștii recomandă să închideți apelul și să sunați direct la instituția respectivă, folosind numărul oficial, să discutați cu un membru al familiei înainte de a face plăți neobișnuite, să nu scanați coduri QR primite de la persoane necunoscute și să sesizați imediat tentativele de fraudă la cea mai apropiată unitate de poliție.

Cetățenii sunt încurajați să discute deschis cu membrii familiei despre acest tip de înșelăciune și să le explice că nicio autoritate nu solicită plăți în criptomonede. Prevenția și informarea rămân cele mai eficiente arme împotriva acestor infracțiuni.