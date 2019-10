Până la maratonul care va avea loc la Valea Budului pe 19-20 octombrie, membrii Clubului de Turism și Artă „Veniți cu noi”, din Bacău, și-au făcut încălzirea în jurul unui foc de tabără, la sfărșitul săptămânii, exact în aceeași locație. A devenit deja tradiție ca în fiecare an, bunici și nepoți, să lase telefoanele și tabletele deoparte, chiar dacă există într-o anumită zonă semnal WiFi , și să se bucure împreună de aerul curat, de acel damf de mucegai adunat în lemnul căbănuțelor – modernizate între timp – dar ridicate de pe vremea când aici era tabără de pioneri. Sunt iubitori ai naturii și animalelor de companie, dar și ecologiști care fac voluntariat, alpiniști sau pasionați de ciclism, cu locuri de muncă și profesii în toate domeniile.

Aici, timp de două-trei zile, toți sunt egali.Unii abia și-au făcut timp să vină din oraș, de la câțiva kilometri, alții și-au programat participarea la eveniment, venind de peste mări și țări, pentru a retrăi împreună, ca membri ai clubului, amintiri. Vârsta participanților? De la cel mai mic, purtat în căruț – era să-i spun landou – la puțin sub optzeci, să nu se supere profesorul Aurel Stanciu, dacă plusez puțin. Organizatorul, sufletul acestei mari echipe, pedagogul Remus Lupu, știe să te capaciteze, cu un zâmbet și o voce părintească fermă: „ia-te de urechi și vino-n coace! E bine ce-ai făcut?”.

Au fost prezenți și mulți tineri de la Colegiul Național „Ferdinand I”, pe care unii din cei prezenți l-au absolvit când se numea „Bacovia”.Mihai Colța a venit ca voluntar.Este din Republica Moldova,raionul Câncești, localitatea Cărpineni, elev în clasa a unsprezecea,profilul științe sociale.

În vacanță nu a plecat acasă, unde mai are un frate mai mic cu zece ani, pe care vrea să-l aducă în România. A plecat pe litoral, unde a lucrat ca ospătar. Să câștige un ban.„Din clasa a noua am venit la club, de când m-am cazat la cămin. M-a atras ideea de artă, cultură, muzică, dar mai ales de colectivul care este aici. Nu! Nu am venit pentru că mi-a plăcut o fată de aici. Am niște colege minunate. Este frumos ce se întâmplă. Alt gen de muzică, munte…”

După bac se gândește să dea la A.S.E. Să facă ce-i place.Vineri noaptea, după ce au obosit chitarele, pentru că s-a petrecut în gen „Cenaclul Flacăra”, cu voci tinere de „A Capela”, fără să-l pună nimeni, a luat la frecat și spălat toate cratițele și ceaunele, unde la foc și jar s-au pregătit bucate tradiționale. Sâmbătă, după ce a dormit câteva ore, s-a apucat de pregătit, împreună cu ceilalți colegi, vestita ciorbă de fasole cu afumătură. Am simțit în acest dialog multă responsabilitate și modestie. El vede în România un viitor mult mai bun pentru el și fratele lui. Din program nu au lipsit nici tiroliana, nici drumețiile pe dealurile din jur, nici focul de tabără. Iar ca amintire rămâne fotografia de grup, cu toți cei prezenți, mai puțini ca anul trecut.Membrii clubului „Veniți cu noi!” încurajează respectul pentru natură, prin plantarea de pomi și acțiuni de ecologizare. Derulează proiecte prin care tinerii își pot dezvolta aptitudinile. Clubul a împlinit în acest an,treizeci și doi de ani de ani de la înființare.