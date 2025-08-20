Vara e pe sfârșite. Piața e plină de roade

Probabil piața e cel mai pitoresc loc din oraș. Cu oameni mulți, de toate felurile și cu povești nesfârșite. Din păcate puțini sunt cei care vor „să dea din casă” atunci când îi întreabă cineva de la ziar de sănătate. Dar chiar și așa, printre rânduri, aflăm lucruri…care mai de care.

Piețarii spun că au muncit mult pentru roadele pe care le pun pe tarabe. Iar prețurile…deh, prețurile. Evident că sunt comentate de toți cumpărătorii. Toți vor mult, ieftin și bun. Se știe. Doar că piețarii nu prea le pot împlini dorințele.

„Toți vor moka, dar nu se poate. Noi am muncit. Nu putem da pe degeaba. Ne mai uităm și noi la oameni. Vedem că unii sunt întradevăr necăjiți și mai lăsăm de la noi.

Doar că unii se învață așa. Totuși e munca noastră…”, spune un om din spatele tarabei, care după palmele tăbăcite se vede clar că a muncit foarte mult la viața lui. Iar după ridurile lor, după danturi imperfecte, e clar că munca a fost tot ce a contat în viața lor.

Marfă este, pe alese… E destul de complicat să faci o listă a tuturor produselor de pe tarabe, dar în treacăt putem consemna câteva dintre ele și cu cam cât se vând. Așa că înșiruim: piersici 15 lei, struguri 8 și pere moi 12 – toate de Vrancea; mărar și pătrunjel, 2 lei legătura – de Târgu Frumos; ardei gras 8 lei și gogoșari 15 – de Drăgănești Galați; caise 16 lei kilogramul, castraveți 5 lei, roșii 5 – 6 lei kilogramul, kapia 10, vinete între 3,50 și 5 lei în funcție de mărime și cât sunt de frumoase, prune de Suceava 4,5 lei și porumb de fiert sau copt 1 – 1,5 lei bucata.

Coarne și smochine românești

Foarte atractive sunt fructele, mai ales cele de pădure. Zmeura face 25 de lei pe jumătate de kilogram iar murele 12 lei pe aceiași cantitate. Zarzărele costă 12 lei per kilogram. Se pare că vedetele fructelor în această perioadă sunt coarnele care se vând fie la pahar – 5 lei, fie la kilogram – 15 lei, sau la găleată –undeva la 45-50 de lei.

Doi puști spun că toată dimineața au cules coarne din pădure, și că la ei în zonă nu e picior de urs, așa că merg fără grijă. Alte surprize sunt smochinele de Vrancea pe care un domn le vinde cu 15 lei caserola.

„Serviți una să vedeți ce dulci sunt. Am 30 de smochini acasă și de 10 ani fac fructe. Am grijă de ei și îi infofolesc iarna. Am grijă să le fie cald. Imporat este când îi „dezbraci” primăvara că dacă le dă înghețul i-ai terminat”, spune omul din secretele lui… În rest de toate…

Pepeni, zarzavaturi, cartofi și ceapă, ciuperci proaspete de pădure, și câte și mai câte. Cu alte cuvinte, nu ai cum să mergi în piață și să te întorci cu sacoșa goală. În plus, ai și facebook de tarabă, că se vorbesc de toate. Cu tâlc…

