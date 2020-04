Sute de băcăuani au fost nevoiți să renunțe la vacanțele pe care și le-au achiziționat pentru acest an, dată fiind pandemia de coronavirus care a atins și țara noastră. Primele concedii care au picat sunt cele programate de Paşte şi 1 mai.

Agențiile de turism sunt asaltate de persoane care vor returnarea avansului plătit pentru vacanțe. Băcăuanii sunt atât de speriați de situație încât nimeni nu se mai gândește la vacanțe. De altfel, și activitatea de pe platormele de rezervări a dispărut cu desăvârșire. În prezent, agențiile sunt concentrate mai mult pe reprogramări și aproape deloc pe rezervări. Primele concedii programate care „au căzut” au fost cele din perioada Paștelui și a zilei de 1 mai.

„Aveam. Ăsta este termenul corect, pentru că acum, cu starea de urgență, se schimbă cu totul lucrurile. Și în țară, dar și în străinătate. Aveam pachete de Paște vândute în insula Evia din Grecia, pentru Kiev, dar și Maramureș. La fel, și programe de 1 mai, cu diverse destinații. Am reușit să anunț turiștii și le-am programat pe alte circuite, pentru atunci când va fi totul bine. Nu putem risca nici noi, dar nici turistul nu cred că mai vrea să meargă undeva într-o perioadă ca asta”, a declarat Dumitru Nănescu, proprietarul agenției de turism Inter Tour Bacău.

Rezervările pentru lunile aprilie, mai, au fost reprogramate pentru august, septembrie și octombrie. Prin urmare, atât autoritățile statului, cât și operatorii din domeniu, încurajează turiștii să nu renunțe la vacanțe, solicitând returnarea banilor, ci accesarea de programe care să compenseze rezervările făcute de turiști. „Pentru că și nouă, dacă am făcut în numele turistului rezervare la avion, ni se spune că nu ne pot da banii înapoi. Am un caz concret cu un zbor al unui grup spre Bordeaux, cu compania KLM. La fel, am avut rezervări pentru un grup de 50 de persoane pentru Dubai, pentru 23 martie. Am reușit să anulăm zborurile la compania Fly Dubai. Vorbim aici de 10.000 de euro pentru bilet, bani pe care nu ți-i dă înapoi, ci pot fi folosiți de către turiști pentru alt zbor, în cazul ăsta pentru 8 octombrie”, mai spune Nănescu.

Protecția Consumatorilor le recomandă clienților să țină cont de numărul mare de situații în care serviciile turistice nu pot fi pe moment satisfăcute și să trateze cu răbdare și înțelegere demersurile întreprinse pentru soluționarea cu succes a solicitărilor.