Update: Transfer aerian pentru victimele exploziei din Letea Veche

Transferul pacienților răniți în urma exploziei produse astăzi la o locuință din comuna Letea Veche, județul Bacău, este în curs de desfășurare și se realizează cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne (IGAv). Cinci aeronave SMURD participă la misiune, pentru transportul rapid al victimelor către unități medicale de specialitate.

Unul dintre transferuri este coordonat printr-o manevră de tip „joncțiune”: elicopterul SMURD de la Punctul de Operare Aeromedical (POA) Târgu Mureș se va întâlni în municipiul Sibiu cu elicopterul SMURD de la POA Caransebeș, pentru optimizarea rutei către spitalul din Timișoara.

Reamintim că, în urma deflagrației urmate de incendiu, patru persoane – un minor și trei adulți – au fost rănite. Incidentul a afectat bunurile dintr-o cameră și aproximativ 20 mp din acoperișul locuinței, incendiul fiind lichidat de echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău.

Forțele de intervenție continuă acțiunile pentru asigurarea zonei și stabilirea cauzei exacte a exploziei.