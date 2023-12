Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și-a premiat studenții cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Cu ocazia spectacolului de Crăciun, realizat de studenții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în cadrul ședinței comune a Senatului Universitar și Consiliului de Administrație, întrunită în data de 18 decembrie 2023, Universitatea a acordat diplome de excelență studenților care au obținut burse pentru activități de voluntariat, ocazionale (Trupa de majorete, Trupa de teatru, Formația de dansuri populare și studenților care au reprezentat Universitatea la Concursul Internațional privind Securitatea Informației), precum și premii pentru rezultate deosebite la învățătură obținute în anul universitar precedent.

Din Trupa de majorete „Cheia succesului” a Universității fac parte următorii studenți: IONICĂ E. Denisa-Elena, GEORGESCU G. Alexandra-Cătălina, GARGAUN V. Antonina, ENACHE I. Bianca-Elena, OLARU V. Adelina-Mariana, POPA N. G. Elena-Teodora, DAVID P. C. Andrada-Teona, LĂBONȚU I. E. Petronela-Crina, NIȚĂ I. Adina-Elena, IFTIME-COTUNĂ O. Emilia;

Trupa de teatru „Dezartiștii” este formată din următorii studenți: CRISTIAN V. Georgiana-Teodora, COMÎRLĂ I. Rareș-Ionuț, AIRINEI A. Ioana-Christiana, BONDOC M. Laura-Ionelia, HORONCEANU C. Nicolae, LAZĂR D. Ștefan-Alexandru, VARLAM D. Otilia-Crina, AVĂDANEI C. David, MOISI C. Mădălina, TURTUREANU V. Gabriela, BULAI M. Cristian, URSU V. Bogdan;

Formația de dansuri populare „Pasteluri băcăuane” a Universității este alcătuită din următorii studenți: MÂȚĂ M. Marina, COJOCARU I.I. Andrei-Cosmin, POPA N. Darius-Călin, ANCHIDIN N. Laurențiu-Nicolae, TURCU N. Teodora, LUPUȘORU I. Andreea-Alexandra, GĂLĂȚANU F. Corina-Ionela, FODOR D.V. Dănuț, HAIDĂU M. Mihaela (ANCHIDIN), MANOLACHE C. Elena-Simona (CIUNTEA), POPESCU I. Cristian, PERJU I. Constantin-Alexandru;

Studenții care au reprezentat Universitatea la Concursul Internațional Universitar privind Securitatea Informației sunt următorii: GRASU A. N. Robert-Nicolae, URICARU V. Vasile-Cristian, URSAN R. Bogdan-Gabriel și NEAGU-PALURĂ C. Cristian-Costică;

Studenții premiați pentru rezultate deosebite la învățătură, de la cele 5 facultăți din cadrul Universității, sunt: BĂRBUȚ M. Mihăiță – Eduard, CRISTIAN M.G. Georgiana –Petronela, ROȘU D. Mădălina – Valentina, APEATRO S.C. Attisso Romain –Hugues, LUPU T. Francesca, FARAOANĂ L. Lucia-Ioana, BOSTAN V. Andreea, MIHĂILĂ N. Mihai, ANCHIDIN B. Andreea-Elena, IORDACHE V. Diana – Elena, MALDAN C. Bianca-Mihaela, RÎPAN G. Alex-Andrei, TIRON D. Adelina-Elena, PĂSĂRICĂ I. Claudiu, RADU S.G. Iustina-Maria, ENACHE I. Bianca-Elena, PALAȘANU T. Teodora (MURARU), APĂVĂLOAEI A. L. Claudia și BOBÂRNAC I. Ioana-Alina.

Premierea s-a realizat, atât cu sprijinul sponsorilor, cât și din veniturile proprii ale Universității.