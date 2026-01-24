UnitiFormamMangeron: Lecția de Unitate de la 1859 la 2026

Vineri, 23 ianuarie 2026, Amfiteatrul Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” din Bacău a devenit spațiul unei întâlniri simbolice între trecut și prezent. Celebrarea a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost mai mult decât o lecție de istorie; a fost momentul în care întreaga noastră comunitate și-a reafirmat identitatea sub un singur mesaj: #UnitiFormamMangeron.

Evenimentul a debutat solemn cu Imnul Național, interpretat de Ansamblul vocal-instrumental „Echilibru sonor la Mangeron” (coord. prof. Sîrbu Carmen). Discursul doamnei prof. de istorie Medvedev Oana a amintit că solidaritatea de la 1859 este fundația pe care ne construim viitorul, oferind contextul perfect pentru prezentările documentate ale elevilor din clasele a IX-a B și IX P4. Creativitatea tinerilor a fost evidențiată și prin expoziția de desene tematice, unde istoria a prins culoare prin viziunea noii generații.

Punctul central al manifestării a fost lansarea oficială a campaniei de identitate, prezentată de doamna director adjunct, prof. Benchea Claudia. Dincolo de competiția simbolică lansată, #UnitiFormamMangeron este o filozofie de apartenență. Mesajul este unul profund: Mangeron nu este doar o instituție de învățământ, ci un organism viu, o comunitate în care fiecare elev reprezintă „inima” școlii. Succesul nostru colectiv — fie el educațional, tehnic sau cultural — este rezultatul direct al implicării și colaborării fiecăruia dintre noi.

Prin prezența lor activă pe platformele digitale, elevii au început deja să ducă vocea Mangeronului în comunitatea locală și rurală, arătând că sunt mândri de parcursul lor profesional. Susținerea venită din partea părinților și a cadrelor didactice prin interacțiuni online vine să valideze acest spirit de unitate.

Manifestarea s-a încheiat într-o notă de unitate deplină, pe acordurile cântecului „Hora Unirii”. Sub îndemnul simbolic „Hai să dăm mână cu mână!”, fiecare participant a conștientizat rolul esențial pe care îl are în comunitatea educațională: „Dumitru Mangeron”. Acest moment final a demonstrat că, indiferent de specializare sau profil, suntem cu toții parte din același întreg, sub valorile excelenței și ale unității.

Director adjunct, prof. Benchea Claudia