Un tractor furat din Belgia, o oprire la graniță și o percheziție în Bacău

Un bărbat de 30 de ani din comuna Racova, județul Bacău, este vizat într-un dosar penal internațional după ce, în 2023, ar fi participat la furtul unui tractor agricol de pe teritoriul Belgiei, evaluat la aproximativ 35.000 de euro.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, împreună cu alte două persoane, ar fi sustras utilajul folosind chei false, în cadrul unei acțiuni care ar fi făcut parte din activitatea unui grup infracțional organizat, conform legislației penale belgiene. După furt, cei implicați ar fi transportat tractorul spre România, cu intenția de a-l introduce în țară.

Planul s-a oprit însă la graniță. Polițiștii de frontieră din județul Bihor au interceptat transportul, iar utilajul a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

Cazul a fost preluat de autoritățile judiciare din Belgia, care au emis un Ordin European de Anchetă. În baza acestuia, la data de 17 februarie 2026, procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, cu sprijinul ofițerilor din cadrul Serviciul de Investigații Criminale Bacău, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința suspectului din Racova.

La acțiune au participat și doi polițiști federali din Belgia, precum și luptători pentru acțiuni speciale. Bărbatul a fost identificat și condus la sediul poliției pentru audieri.

Anchetatorii susțin că, în urma activităților desfășurate, a fost documentată întreaga activitate a grupării, iar celelalte două persoane implicate au fost identificate. Cercetările continuă în vederea tragerii la răspundere penală a tuturor celor implicați.

Autoritățile române au precizat că vor sprijini în continuare autoritățile judiciare belgiene în cadrul cooperării internaționale în materie penală.

Procurorii subliniază că toate demersurile reprezintă etape ale procesului penal și că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.