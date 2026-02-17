Un TIR ucrainean a blocat DN 2 la Nicolae Bălcescu

Traficul rutier pe DN 2, în localitatea Nicolae Bălcescu, județul Bacău, este temporar blocat în urma producerii unui accident rutier.

Potrivit primelor informații, un autotren înmatriculat în Ucraina s-a răsturnat pe carosabil, blocând ambele sensuri de mers. La fața locului intervin echipaje ale Poliției, care dirijează circulația și iau măsurile necesare pentru fluidizarea traficului și prevenirea altor incidente.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Traficul va fi reluat în condiții normale după îndepărtarea vehiculului și degajarea carosabilului.

Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.