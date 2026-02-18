Un premiu important pentru revista de cultură ATENEU

La Gala Premiilor pentru Excelență 2025, eveniment al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Revistei de cultură Ateneu i-a fost acordat Premiul pentru presa scrisă.

Teatrul „Ion Creangă” din București a fost gazda unui eveniment de excepție, Gala Premiilor UZPR „Excelența în jurnalism”.

Gala reprezintă un eveniment de referință dedicat celor mai valoroși profesioniști ai presei din România și este recunoscut ca evenimentul anului în mass-media, reunind sub umbrella sa jurnaliști de renume, personalități publice, reprezentanți ai mediului academic și cultural, dar și ai autorităților și ai conducerilor din media.

În deschidere, președintele UZPR, Dan Constantin, a ecplicat importanța acestui eveniment și a subliniat că „Excelența în jurnalism onorează munca remarcabilă a unora dintre cei mai dedicați profesioniști ai presei românești”.

Primul premiu acordat în cadrul Galei a fost cel pentru presa scrisă, iar acest premiu i-a fost acordat Revistei Ateneu Bacău – 100 de ani. Revista a fost prezentată de cunoscutul om de radio Viorel Popescu, care a vorbit, într-o frumoasă laudatio, și despre personalitatea directoarei acesteia, criticul de teatru Carmen Mihalache.

„Este un premiu important, un premiu prețios,un premiu onorant. Este un premiu oferit de breaslă, de confrați, și atunci valorează cu atât mai mult!”

Carmen Mihalache

În cuvântul său de mulțumire, Carmen Mihalache a amintit câteva repere esențiale din istoria centenară a revistei, a evocat întemeietorii și câțiva dintre scriitorii formați în redacție, deveniți nume de primă mărime, intrate în istoria literaturii române.

Carmen Mihalache a afirmat că premiul aparține întregii echipe redacționale, colegilor ei, numindu-i pe fiecare dintre aceștia, cât și colaboratorilor de cursă lungă, cei permanenți. Bacăul a fost a fost reprezentat la acest eveniment și de alți jurnaliști, nominalizați la alte secțiuni.

Diana Godea, reporter DCTV, a fost nominalizată la Secțiunea Tineri Jurnaliști, o apreciere a implicării și activității sale în jurnalismul contemporan, iar Victor Eugen Mihai – VEM a primit o nominalizare la categoria Fotoreportaj.

Un alt moment important în Gală a fost acordarea Premiului pentru manageriat în presă lui Florin Bușten, secretarul general al Radio România, o distincția care a fost înmânată de Cornel Cepariu, membru al Consiliului Director al UZPR și președinte al filialei Bacău.