Un pacient cu infarct a ajuns singur la Urgențe și a fost salvat de echipa medicală

Un pacient în vârstă de 69 de ani, din municipiul Piatra Neamț, s-a prezentat cu mijloace proprii la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, acuzând dureri toracice.

În urma evaluării clinice și a investigațiilor de specialitate, medicii au stabilit diagnosticul de infarct miocardic acut (IMA), o urgență medicală majoră provocată de blocarea fluxului sanguin către mușchiul cardiac, care poate duce la necroza țesutului inimii.

Manifestările tipice includ durere toracică intensă, cu iradiere în brațe, gât sau spate, transpirații, amețeli și dificultăți de respirație. În astfel de cazuri, intervenția rapidă, ideal în primele 4–6 ore de la debutul simptomelor, este esențială pentru limitarea leziunilor cardiace și creșterea șanselor de supraviețuire.

Pacientul a fost stabilizat prin intervenția promptă a unei echipe medicale multidisciplinare. După depășirea fazei de risc vital imediat, acesta a fost transferat cu ambulanța la o unitate medicală din Iași, în vederea continuării managementului medical și a inițierii tratamentului intervențional specific, respectiv angioplastie coronariană.

Dincolo de orice detaliu medical, rămâne un fapt esențial: o viață a fost salvată. Acesta este, în fond, rolul fiecărui spital — indiferent de dimensiunea sau poziționarea sa geografică — inclusiv al unei unități medicale din provincie.

În practica medicală, există situații în care pacienții cu infarct miocardic acut ajung la spital pe cont propriu, în special atunci când simptomele debutează progresiv și nu sunt percepute inițial ca fiind severe, când durerea este suportabilă sau atipică ori când gravitatea manifestărilor este subestimată, iar unitatea medicală se află la mică distanță.

Anumite forme de infarct permit pacientului să rămână conștient și mobil în primele zeci de minute sau chiar ore de la debut, însă o astfel de situație rămâne riscantă, deoarece starea se poate deteriora brusc prin apariția aritmiilor severe sau a stopului cardiac.

Medicii recomandă ca, în prezența simptomelor sugestive, să fie apelat imediat serviciul de urgență 112, întrucât echipajele pot iniția tratamentul încă din faza pre-spitalicească. În cazul de față, prezentarea rapidă la spital și intervenția promptă a echipei medicale au contribuit decisiv la stabilizarea pacientului.