Un nou laborator digital inaugurat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău: AI-HUB

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a finalizat un nou laborator care face parte din procesul de digitalizare a infrastructurii activității didactice și de cercetare: AI-HUB.

Realizarea unui AI-Hub adaptat ambiental și tehnologic pentru susținerea activității didactice a fost facilitată de proiectul FDI-F-2025-XXX „Digitalizarea activității academice la UBc: utilizarea integrată a platformei de e-learning în actul didactic, etică/deontologie academică” și cofinanțarea UBc. Laboratorul este coordonat de Facultatea de Inginerie, dar deservește studenții de la toate cele 5 facultăți din cadrul UBc.

„Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău inaugurează zilele acestea un Hub de inteligență artificială. Acesta conectează universitatea noastră în rețeaua de cercetare la nivel național și internațional, unde au loc colaborările științifice în toate domeniile. Astfel, se realizează transferul rezultatelor cercetării științifice spre mediul economic, utilizând cele mai noi soluții de inteligență artificială”, a declarat Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului UBc.

„Ideea unui AI-Hub se impunea pentru a cumula rezultatele obținute prin cele 5 proiecte FDI finanțate de către CNFIS. Prin dotarea și logistica de care dispune, acesta poate gestiona platforma de e-learning LMS, în care au fost integrate aplicații necesare pentru desfășurarea procesului didactic, care utilizează tehnologii din realitatea augmentată, realitatea virtuală, aplicații cu suportul profesorului virtual, iar utilizarea inteligenței artificiale se realizează cu respectarea normelor de etică academică”, a precizat a declarat Prof.univ.dr.ing.habil. Valentin ZICHIL, director de proiect.

AI-Hub-ul gestionează și platforma de orientare a studenților în campusurile UBc. Această platformă poate fi folosită cu ajutorul oricărui telefon mobil, indicând poziția curentă și locația, împreună cu direcția de deplasare a punctului de destinație în care studentul dorește să ajungă. Platforma de orientare s-a dovedit deosebit de utilă, mai ales pentru studenții din anul I de studii, de la toate facultățile.

„Acest laborator este dotat cu echipamente de ultimă oră care permit utilizarea inteligenței artificiale în activitatea didactică. Demn de menționat, ca utilități de vârf sunt reprezentarea sub formă de hologramă a prezentărilor la cursuri și aplicații, gestionarea efortului cu ajutorul inteligenței artificiale și crearea unui ambient adecvat aplicațiilor prin realitatea virtuală”, a subliniat Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB, responsabil AI-HUB.