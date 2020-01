Într-un context economic destul de precar, mai ales în ceea ce privește turismul de pe meleagurile noastre, mai apar și vești bune. Cu toții am citit în presa ultimilor ani despre situația total neplăcută din Slănic Moldova, pe care am putea să o sintetizăm într-un singur cuvânt: subdezvoltare. Care au fost factorii care au condus la această stare e mai puțin important acum pentru că noi am descoperit o rază de soare care arată că se poate contribui la dezvoltarea turismului din Perla Moldovei. Este vorba despre locuri de cazare în Slănic Moldova, într-un nou complex turistic, ridicat de la „zero” și care, mai mult decât atât, are planuri de dezvoltare și pe viitor. Vorbim astăzi de noul sat de vacanță din Slănic Moldova, botezat, nu întâmplător, „La Kuburi”.

Noua atracție turistică din Slănic Moldova este situată chiar la intrarea în stațiune. Accesul se face prin curtea pensiunii Poiana Verde, la 2 km de pârtia de schi. Complexul turistic este vizibil și datorită faptului că este compus din mai multe bungalow-uri cu o arhitectură distinctă în peisajul local.

„Ideea proiectului a plecat de la faptul că firma EcoKit a dezvoltat o gamă de case de vacanță, cu un design deosebit, pe care am dorit să le vindem și să le promovăm în România și în Europa. Pentru a reuși să exemplificăm mai bine acest concept de case de vacanță de închiriat, am hotărât să facem, la Slănic Moldova, acest sat de vacanță, La Kuburi, care ne dorim să fie o locomotivă a conceptului.”

Costi Zărnescu, manager La Kuburi

Proiectul, la nivel de acte a fost inițiat la finalul anului 2018, construcția a început în iulie 2019 și a fost finalizată în luna decembrie a anului trecut, urmând să primească primii turiști din 1 februarie 2020. Complexul funcționează ca unitate turistică acreditată și clasificată la 3* pentru că nu există în acest moment în nomenclator clasificare de 4* pentru acest tip de locații – bungalow-uri. În acest moment găsiți cazare în Slănic Moldova La Kuburi care vă oferă șase bungalow-uri construite în trei modele diferite, de 19 mp, 35 mp și 45 mp, toate dotate cu baie proprie, chicinetă complet utilată, terasă, foișor și grătar.

1 of 14

„Punem accent pe aceste elemente importante, pentru că, turistul nu închiriază o cameră de hotel ci o miniproprietate în care are intimitatea lui. Fiecare kub este delimitat de celelalte printr-un gard viu astfel încât fiecare familie să beneficieze de intimitate”, a explicat Costi Zărnescu care a precizat că în continuare complexul e în dezvoltare. Interesant este și modul de rezervare a acestor kuburi: doar pe internet și cu plata online, cu precizarea că sunt deja făcute o serie de rezervări. Este un concept nou în România, după rezervarea și plata online, accesul în bungalow-uri se face pe baza unui cod de acces trimis prin sms (codul se schimbă după fiecare client-n.r.). Cu toate acestea, există un personal care se ocupă de situații de urgență, de pază și de serviciile de menaj.

1 of 4

Dacă vorbim despre tarife, La Kuburi veți descoperi faptul că prețurile diferă în weekend față de cele din timpul săptămânii, când sunt mai mici. Ca reper, pentru weekend, un bungalow de 19 mp pentru două persoane costă 200 de lei/ noapte. La un Kub de 35 mp pentru trei persoane prețul este de 250 de lei/noapte, iar Kubul de 45 mp, de patru persoane costă 300 de lei/noapte. Kuburile de 35 și 45 au și dormitor separat.

„Avem rezervări făcute pentru luna februarie și suntem în discuții avansate pentru perioada Paștelui și de 1 Mai”, a mai spus Costi Zărnescu.

Trebuie subliniat că investițiile nu se vor opri aici, iar pe parcursul anului 2020 sunt în plan construcția unei săli de evenimente cu o capacitate de 80 de locuri, la care vor avea acces toți oaspeții complexului, sală în care vor putea fi organizate și diverse petreceri private, o piscină și încă două bungalow-uri, sporind astfel numărul locurilor de cazare. Dacă în acest moment capacitatea de cazare este de maxim 18 locuri, după construcția celorlalte două Kuburi vor fi disponibile, în total, 24 de locuri de cazare.

Alte informații puteți afla de pe conturile complexului turistic La Kuburi de pe rețelele de socializare iar rezervările se fac exclusiv pe www.lakuburi.ro.