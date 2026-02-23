Un magazin din Bacău încearcă „modelul italian”. Se închide la prânz și redeschide seara

Un magazin din Bacău introduce un program de funcționare mai puțin obișnuit pentru România, inspirat de modelul întâlnit frecvent în Italia, unde multe magazine mici se închid câteva ore la prânz și redeschid după-amiaza.

Magazinul Alergo a anunțat că experimentează programul fracționat, iar inițiativa a stârnit deja curiozitatea clienților.

Pe anunțul afișat la magazin apare mesajul:

„Experimentăm! Așteptăm păreri! Vă așteptăm!”

Noul program

Luni – Vineri

08:30 – 11:30

16:00 – 20:00

Sâmbătă

08:30 – 15:30

Duminică

08:30 – 13:30

Administratorul magazinului, Mariana Cucu, spune că ideea este un test.

„Încercăm un experiment și vrem să vedem cum reacționează clienții. Așteptăm păreri și feedback. Poate că și alte magazine vor încerca acest tip de program”, a declarat aceasta.

Un model des întâlnit în Italia

În multe orașe din Italia, mai ales în magazinele de familie, programul este împărțit în două: magazinele sunt deschise dimineața, apoi se închid câteva ore la prânz, după care redeschid până seara.

Pauza de prânz este cunoscută în Italia sub numele de „riposo” și face parte din ritmul tradițional al zilei în multe localități.

Deși în marile orașe tot mai multe magazine au program continuu, în orașele mici acest sistem este încă foarte răspândit.

Rămâne de văzut dacă experimentul început la Bacău va avea succes și dacă și alte magazine locale vor adopta un program similar.