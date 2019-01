Asociaţia Unlimited Connections din Bacău a realizat şi tipărit un volum dedicat aniversării Centenarului Marii Uniri, care cuprinde memoriile lui Mihail Văgăonescu: “Viaţa în război. Însemnări zilnice de front (1916-1918”, avocat, combatant în Primul Război Mondial, mutilate de război, primar al Bacăului și, ulterior, Președinte al Societăţii Mutilaţilor de Război. Lucrarea poartă titlul „Băcăuani în Marele Război și la Marea Unire” și face parte din proiectul ROMÂNIA 100, finanţat de Consiliul Județean Bacău.

Lansarea a avut loc la Universitatea “Vasile Alecsandri”, la care au participat Valentin Ivancea, subprefect al judeţului, Ionel Silviu Pravăţ, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Constantin Scripăţ, viceprimar al municipiului Bacău, Paul-Valerian Timofte – preşedinte al Filialei Judeţene “Col. Corneliu Chirieş” a Asociaţiei Cultul Eroilor “Regina Maria”, dr. Anton Coşa, profesori, studenţi, elevi, şefi ai unor instituţii publice. Moderator a fost Oana Elena Radu, preşedinte al Asociaţiei Unlimited Connections.

Consemnez acum impresiile de la lansare, după o anumită perioadă de “decantare”, dar şi pentru a nu interveni în solemnitatea sărbătoririi Centenarului.

Iniţiativă lăudabilă, finalizare tehnică discutabilă

Iniţiativa republicării memoriilor lui Mihail Văgăonescu (Văgăunescu) “Viaţa în război. Însemnări zilnice de front (1916-1918)”, a fost a managerului Editurii “Babel” Ionel Rusei, la sugestia profesorului Constantin Călin. Acestea sunt datele tehnice din interiorul evenimentului. “Am căutat cartea, publicată în 1924, există un singur exemplar la Biblioteca Judeţeană, am încărcat-o pe calculator, am corectat-o, pregătind-o pentru tipar, însă nu mai aveam banii necesari pentru publicare. În aceste condiţii, am luat legătura cu Asociaţia Unilimited Connections din Bacău care, după o discuţie prealabilă, asociaţia a înaintat la CJ un proiect pentru finanţare (suma şi tirajul), în baza Legii 350, fiind integrat în Proiectul “România 100”, ne-a declarat Ionel Rusei, manager al Editurii BABEL.

Volumul cuprinde un text explicativ al preşedintelui Asociaţiei Unlimited Conneactions, Oana-Elena Radu, o Prefaţă şi impresionanta şi tulburătoarea viaţă a eroului Mihail Văgăonescu (“Viaţa unui român frumos”), cât şi alte scurte biografii ale altor 10 eroi băcăuani din Primul Război Mondial, semnate de prof.univ.dr. Arthur-Viorel Ţuluş, de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi. În ultima parte a volumului sunt publicate două piese de teatru (!), “Dincolo de întunecare”, de Radu Bogdan Ghelu (Bacău) şi “O poveste în amurg”, de Felician Pop (Satu Mare).

La lansarea cu mult fast a volumului, am rămas surprins să văd o carte subţirică, tipărită pe o hârtie de proastă calitate, cu litere mici, mici, de ai nevoie de lupă pentru a o citi. Ce mai contează, se poate spune, iniţiativa a fost bună, suntem în an centenar. Tocmai de aceea, această carte va rămâne peste ani, mărturie a preocupării instituţiilor locale, intelectualilor, editurilor, organizaţiilor neguvernamentale pentru cinstirea eroilor neamului din Primul Război Mondial. Şi nu-i totuna ce lăsăm.

Întâi măsori şi apoi tai

Am solicitat noi explicaţii de la Editura BABEL. “Mi s-a comunicat tirajul de 10.000 de exemplare, iar după un timp, se pare că suma solicitată iniţial a fost redusă la jumătate. Aşa mi s-a spus. Înapoi nu mai puteam da, cheltuisem deja o sumă importantă cu pregătirea în vederea tiparului, era în joc prestigiul firmei, a trebuit să găsesc nişte artificii. Am introdus o hârtie mai ieftină, am micşorat corpul de literă, care a condus la reducerea numărului de pagini. Asta a fost, sunt nemulţumit de ce a ieşit, însă în condiţiile date, nu am găsit alte soluţii”, ne-a mai spus Ionel Rusei.

Deschid şi redeschid cartea. De ce a trebuit să se ajungă aici? O pun deoparte, o reiau. O pipăi. Este reală. Este tipărită în 2018, cu ocazia sărbătoririi Marii Uniri şi cinstirea Eroilor.

Pentru a afla şi alte detalii, am solicitat opinia Asociaţiei Unlimited Connections. “Am muncit foarte mult la acest proiect şi ne-am dorit să facem un lucru bun, folositor. A trebuit să ne încadrăm în suma aprobată de Consiliul Judeţean. Am avut foarte mult text, faţă de ceea ce am estimat. Am făcut eforturi extraordinare, atât noi, cât şi tipografia. A trebuit să renunţăm la ceva, nu puteam să renunţăm la texte, am făcut un compromis la calitatea hârtiei, am redus şi mărimea literei pentru a putea tipări cartea la preţul de cinci lei, cu tot cu TVA. Puteţi fi sigur că şi noi am fi dorit să avem o carte tipărită pe hârtie mai bună, însă, trebuie să ştiţi, ea este distribuită gratuit publicului, în special elevilor, care, credem, au ce învăţa din această carte. Mă gândeam că apreciaţi munca noastră”, ne-a declarat Oana – Elena Radu, preşedinte al asociaţiei. Cu siguranţă apreciem iniţiativa, munca, însă toate trebuie subordonate calităţii şi respectului faţă de subiectul volumului, faţă de cititor.

Consiliul Judeţean, finanţatorul volumului, prin Legea 350, şi-a manifestat public obiecţiile, prin vocea vicepreşedintelui Silviu Ionel Pravăţ, prezent la eveniment, atât la aspectul grafic al cărţii cât şi la maniera de a modera evenimentul. Am solicitat şi opinia preşedintelui Consiliului Judeţean, Sorin Braşoveanu, care ne-a declarat: “Nu este cea mai bună realizare, am văzut şi eu. Este posibil ca suma solicitată iniţial să nu fi fost aprobată în integralitate. Nu ar fi singurul caz. Au fost foarte multe solicitări de finanţare şi am dorit să aprobăm cât mai multe pentru a marca cel mai important eveniment al anului, Centenarul Marii Uniri. Cred că puteau găsi şi alte soluţii pentru ca volumul să fie tipărit în condiţii mult mai bune. Acum nu se mai poate face nimic, o să analizăm posibilitatea să scoatem o nouă ediţie, în condiţii grafice mult mai bune, mai ales că este vorba de un volum dedicat unui mare om, un erou al Primului Război Mondial, fost primar al Bacăului.”

Merge şi aşa!

N-am făcut eu multe proiecte, însă am învăţat că o decizie se ia după ce ai toate informaţiile, în speţă, tehnice (calitatea hârtiei, mărimea literei, numărul de pagini, costurile cu hârtia, coperte, tipar), plată autori, colaboratori, taxe etc. Cu aceste date, se face proiectul şi se solicită finanţarea. În cazul nostru s-au făcut calcule estimative, inclusiv pe suma care va fi aprobată. Când socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg, a urmat compromisul de care am vorbit. Ce a ieşit, se vede cu…lupa.

Cât despre lansarea din Bacău, este o altă poveste. A fost programată la ora 15.00, însă, din motive care nu au fost prezentate (şi nici scuzele), după 25 de minute de aşteptare jenantă s-au făcut primele probe de microfon. Erau în sală elevi veniţi de la diferite şcoli (mult mai mulţi decât capacitatea sălii), persoane care şi-au lăsat treburile, responsabilităţile, pentru a fi prezenţi la ora anunţată. Moderatorul nu a făcut un minim efort să afle ce nume, prenume şi funcţii au persoanele care au fost invitate la eveniment. La lansare au fost invitate şi două persoane din satul Chiojdeanca, judeţul Prahova, locul de naştere al lui Mihail Văgăonescu, un profesor (Gheorghe Frâncu) şi directorul şcolii, uitaţi însă prin sală. Să mai adaug că reprezentatul Editurii BABEL, cel care a suportat şi va suporta până la urmă diferenţa dintre costurile reale şi cele acceptate la plată, nici măcar nu a fost amintit sau prezentat. Să nu mai vorbim de maniera de conducere a ceea ce s-a numit lansare.

Nimeni nu le ştie pe toate, însă important este să învăţăm ceva de la viaţa asta.