Un drum tot mai necirculabil

Doresc să aduc în atenția autorităților și a opiniei publice situația foarte gravă în care se află drumul care face legătura satului nostru cu restul comunei.

Este de jale, nu se mai poate circula în condiții normale. Porțiunea de drum care trece prin zona administrată de Ocolul Silvic este practic distrusă. Din câte ni s-a spus, Primăria Răchitoasa nu poate interveni pentru reparații deoarece acea bucată de drum aparține de ocolul silvic. Din păcate, nici cei care îl administrează nu fac nimic pentru a-l repara sau măcar pentru a-l menține practicabil.

În zonă se desfășoară exploatări forestiere, iar mașinile grele care transportă lemnul circulă frecvent pe acel drum. Greutatea lor distruge complet carosabilul, iar după fiecare perioadă de ploi situația devine și mai gravă. Gropile sunt adânci, noroiul este foarte mare, iar în unele zile drumul devine aproape impracticabil.

1 de 5

Pentru noi, locuitorii satului Tochilea, acest lucru înseamnă aproape o izolare totală. Avem copii care trebuie să ajungă la școală, persoane în vârstă care au nevoie de acces la medic sau la magazine, iar deplasarea devine extrem de dificilă.

Am trimis e-mailuri și sesizări către mai multe instituții ale statului: Prefectura Bacău, Ministerul Mediului, Ocolul Silvic, precum și către alte autorități competente atât la nivel local, cât și central. De asemenea, l-am contactat și pe deputatul Nini Pascalini, care a avut amabilitatea să formuleze o interpelare parlamentară privind această problemă.

Cu toate acestea, până în prezent nu s-a rezolvat nimic concret. Considerăm că, dacă ocolul silvic nu dorește sau nu poate să întrețină această porțiune de drum, ar trebui măcar să o cedeze sau să o dea în administrarea Primăriei Răchitoasa, pentru ca autoritatea locală să poată interveni și să o aducă într-o stare decentă.

Noi nu cerem lucruri imposibile. Dorim doar un drum pe care să putem circula în siguranță și să nu mai fim izolați de restul comunei din cauza unor neînțelegeri administrative.

Cu speranța că cineva va lua în serios această situație și se vor lua măsuri concrete,

Un locuitor al satului Tochilea,

comuna Răchitoasa, județul Bacău

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!