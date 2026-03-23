Umbrărescu eliberează locul: instalația de desprăfuire, mutată bucată cu bucată la Oțelu Roșu

Lucrările de reorganizare a combinatului siderurgic din Oțelu Roșu continuă într-un ritm alert, iar una dintre cele mai spectaculoase etape ale șantierului este mutarea instalației de desprăfuire de la Oțelăria Electrică. În imagini recente de pe platforma industrială pot fi observate mai multe fronturi de lucru ale companiei UMB Steel Oțelu Roșu, inclusiv operațiunile de dezmembrare a sistemului de desprăfuire.

Instalația este demontată componentă cu componentă, fiecare element fiind transportat într-o zonă temporară de depozitare. Acolo, piesele sunt sablate și revopsite, urmând ca ulterior întregul sistem să fie reconstruit pe o nouă amplasare, aflată în apropiere.

Mutarea este necesară pentru a face loc noului laminor, care va fi construit în continuarea Oțelăriei Electrice și va reprezenta una dintre piesele centrale ale viitoarei linii de producție.

În imaginile de pe șantier se poate observa, spre final, și zona în care se construiește stația de betoane, precum și spațiul unde sunt depozitate provizoriu elementele instalației de desprăfuire până la repoziționarea lor definitivă.

O investiție majoră pentru repornirea combinatului

În ianuarie 2025, antreprenorul Dorinel Umbrărescu, unul dintre cei mai importanți constructori de infrastructură rutieră din România, a cumpărat combinatul siderurgic din Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin, prin firma Eco Wind Power, deținută de familia sa.

Achiziția s-a realizat în urma unei licitații, la un preț de aproximativ 141,65 milioane de lei, sumă care include și cheltuielile procedurii.

Planul familiei Umbrărescu este ambițios: investiții de câteva sute de milioane de lei pentru repornirea combinatului, închis din 2012. În prima etapă sunt estimate 100–150 de locuri de muncă, iar până anul viitor numărul angajaților ar putea ajunge la 300–400.

Oțel pentru autostrăzi

Toate indiciile arată că producția combinatului va fi orientată către fier beton striat și sârmă, materiale esențiale pentru construcții. Acestea vor alimenta direct activitatea UMB Group, compania familiei Umbrărescu fiind implicată în majoritatea marilor șantiere de autostrăzi, viaducte și poduri din România.

O tradiție industrială de peste două secole

Combinatul din Oțelu Roșu are o istorie industrială impresionantă, fiind atestat documentar încă din 1796, în perioada Imperiului Habsburgic. De-a lungul celor peste 220 de ani de existență, platforma siderurgică a trecut prin numeroase schimbări de proprietate și perioade dificile, culminând cu închiderea din 2012, provocată de acumularea datoriilor.

Relansarea combinatului este văzută ca o șansă majoră pentru revitalizarea economiei locale, prin crearea de locuri de muncă și reactivarea unei tradiții industriale importante în Banat.

Prin această investiție, familia Umbrărescu transmite un semnal clar privind încrederea în potențialul industriei românești și dorința de a integra producția de oțel în lanțul logistic al marilor proiecte de infrastructură din România.