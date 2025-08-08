UMB câștigă contestația pentru tronsonul Joseni – Ditrău al A8. Licitația va fi refăcută

Grupul de firme UMB, deținut de Dorinel Umbrărescu, a obținut câștig de cauză în contestația depusă după ce a pierdut licitația pentru construirea sectorului Joseni – Ditrău al autostrăzii A8, la o diferență de doar 0,87 puncte față de Danlin XXL (Neamț).

Decizia Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) anulează raportul de procedură și obligă Compania Națională de Investiții Rutiere să reevalueze ofertele. UMB a susținut că a fost depunctată nejustificat la criteriile privind metodologia de implementare și experiența inginerului proiectant, deși oferta sa financiară era cu circa 100 de milioane de lei mai avantajoasă decât cea a Danlin XXL, scrie apix.ro.

Tronsonul Joseni – Ditrău are 14,4 kilometri, iar valoarea contractului este estimată la aproximativ un miliard de lei. Cauza principală a disputei a fost un factor de evaluare considerat „subiectiv” și eliminat recent de CNSC și în alte licitații pentru segmente din A8.

CNSC a reținut că lipsa unor criterii clare și obiective pentru punctarea metodologiei de execuție și planificare a resurselor tehnice poate conduce la evaluări arbitrare, contrare principiilor de transparență și tratament egal între ofertanți. În acest context, depunctarea UMB la acest capitol nu a fost suficient fundamentată în raportul procedurii.

De asemenea, forul de soluționare a contestațiilor a constatat că experiența inginerului proiectant propus de UMB îndeplinea cerințele maxime prevăzute în documentația de atribuire. Neacordarea punctajului integral a fost considerată nejustificată, ceea ce, prin recalculare, ar putea schimba ierarhia ofertanților.

Un alt argument decisiv a fost precedentul creat în cazul altor tronsoane din A8, unde același criteriu de evaluare a fost anulat pentru lipsa unei metodologii clare de punctare. CNSC a apreciat că menținerea acestui criteriu, în forma actuală, ar încălca principiile concurenței loiale și ar periclita corecta atribuire a unui contract de mare valoare.