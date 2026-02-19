Turele pentru vehicule blindate, fabricate la Bacău în cadrul unui contract de 277 milioane de dolari câștigat de Elbit Systems

Compania Elbit Systems Ltd. a anunțat că a obținut contracte în valoare totală de aproximativ 277 milioane de dolari din partea unui client internațional pentru furnizarea de turele de 30 mm și muniție. Contractele urmează să fie derulate pe o perioadă de trei ani, potrivit unui comunicat transmis de companie.

O parte semnificativă a componentelor vor fi fabricate în România, la fabrica Elmet Bacău, unde se produc piese și se realizează asamblări pentru majoritatea subsistemelor turelei UT30 MK2 de 30 mm. Potrivit informațiilor furnizate, peste 90% dintr-o turelă este realizată la Bacău.

Modelul UT30 MK2 este o turelă configurabilă, cu sau fără echipaj, destinată creșterii puterii de foc a transportoarelor blindate pentru trupe (APC), fără a compromite siguranța militarilor. Designul modular și arhitectura deschisă permit atât configurații cu echipaj, cât și fără echipaj, cu posibilitatea conversiei rapide între cele două variante și integrarea diverselor tipuri de rachete și sisteme optice.

Cu un profil redus, sistemul integrează un tun principal de 30 mm, o mitralieră coaxială de 7,62 mm și rachete antitanc ghidate (ATGM), conform datelor prezentate de companie.

„Suntem mândri că am fost selectați din nou de un client internațional important. Aceste contracte reflectă încrederea clientului în sistemele noastre terestre avansate și în tehnologiile de muniție și demonstrează în continuare capacitatea noastră de a livra soluții operaționale de înaltă performanță forțelor armate din întreaga lume”, a declarat Bezhalel (Butzi) Machlis, președinte și director general al Elbit Systems.

Identitatea clientului nu a fost făcută publică.

Bacăul face parte dintr-un ecosistem național care poziționează România drept un hub internațional în producția de turele. La noua facilitate de la Brașov, finalizată în 2024 și devenită operațională anul trecut, sunt realizate asamblările electronice și cablajele aferente sistemelor, potrivit companiei.