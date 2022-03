De multă vreme nu am mai vorbit de Denis Voicu, un tânăr care a impresionat cu vocea lui și care s-a impus în multe concursuri de talente. Ei bine, Denis și-a văzut de treabă, a muncit și a câștigat. Din decembrie și până acum a participat la mai multe evenimente, cele mai importante fiind cel de la Vaslui, de la Constața și de la Bacău. În toate aceste întreceri, Denis a reușit să se impună la toate secțiunile la care a participat ceea ce i-a adus și Marele Trofeu la fiecare festival. De menționat că, la festivalul de la Constanța, organizat de Mihai Trăstariu, au participat peste 100 de copii. Și la festivalul „Provocarea Talentelor” din urmă cu câteva zile Denis Voicu și-a trecut în cont toate trofeele la secțiunile participante dar și Trofeul Talent plus Marele Trofeu. Acum este angrenat într-un alt concurs, „Mihai Trăistariu caută o vedetă”, unde Denis a ajuns în finală din peste 200 de participanți. În acest concurs, publicul își poate vota favoritul prin sms până pe data de 31 martie 2022, la ora 22.00. Regulile acestei competiții pot fi consultate pe www.mihaitraistariu.ro/finala-vot. Până în acest moment, Denis deține șase trofee de festival. Toate acestea l-au adus și în situația de a fi în atenția presei, iar mai nou a primit și invitația de a participa într-o emisiune la postul tv Antena 3 de la Constanța, plus mai multe invitații în concursuri prestigioase în mai multe orașe din țară.

Denis Voicu este elev în clasa a VIII-a la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău și studiază canto clasic cu prof. Claudia Vasilache. Țintele lui sunt foarte clare în ceea ce privește viitorul, dorind să urmeze Conservatorul și Teologia, dar până atunci are în față examenul de Evaluare Națională. Despre emoții nu știu cât se poate vorbi în acest caz, Denis fiind sigur pe el dar este și un elev apreciat în colegiul în care dorește să își continue studiile. Chiar dacă nu sunt emoții, Denis pregătește muncind serios și pentru acest examen, în parallel cu pregătirea muzicală. Astfel, timpul este destul de limitat pentru tânărul artist, dar asta nu înseamnă că din când în când nu mai iese cu băieții la un fotbal în curtea școlii din cartier. Iar duminica nu lipsește de la biserică, acolo unde îi place lui să cânte. Iar în continuare, l-am lăsat pe Denis Voicu să ne spună cine sunt oamenii care îl susțin și ce alte planuri mai are:

„Evoluția mea, pe lângă muncă și dedicare, se datorează unor oameni care mă susțin necondiționat. Toate participările la concursuri și premiile, nu sunt doar meritul meu ci și al celor care mă sprijină. Încep seria mulțumirilor cu un gând închinat mamei mele. Ea este cea care găsește permanent resursele necesare pentru a-mi vedea visul împlinit, și anume acela de a cânta. Beneficiez de îndrumare de specialitate din partea prof. de canto Claudia Vasilache care îmi perfecționează tehnica muzicală. Evident, în cadrul C.N. de Artă „G. Apostu”, locul unde studiez, doamna director Bîrzu Daniela contribuie semnificativ la formarea mea.

Nu pot trece peste omul apropiat sufletului meu, pr. Ichim-Radu Gabriel, cel care a aprins în sufletul meu dragostea pentru muzica sacra. De fiecare dată, cu emoție, pășesc în biserica dânsului și simt apropierea de divinitate. De asemenea, părintele Adam Iulian și părintele Lăcătuș Răzvan îmi oferă constant ocazia de a înălța cântări sacre. Nu în ultimul rând, extrem de important este sprijinul domnului primar al comunei Filipești, Petrică Lungu, căruia îî adresez o mulțumire special.

Toți acești oameni care și-au pus încrederea în mine, mă determină să nu mă opresc aici. Voi continua drumul ales, voi studia pe viitor canto clasic și îi voi face pe toți mândri de mine. Intenționez să particip la „Românii au talent” pentru a pune din nou Bacăul pe harta locurilor despre care se aud lucruri bune. Toate reușitele și trofeele le dedic celor care mă susțin necondiționat. Aceasta este cea mai potrivită manieră pentru a le mulțumi.”

Și așa cum am încheiat de fiecare data când am scris de el, și astăzi voi spune la fel: De Denis Voicu vom mai auzi. De bine!