„Tricolorul călător”, simbol al unității românești, la Târgu Ocna

Europarlamentarul Dragoș Benea a evidențiat importanța inițiativei patriotice „Tricolorul călător”, desfășurată în preambulul sărbătoririi Unirii Principatelor Române, în renăscuta stațiune Târgu Ocna.

Potrivit declarației sale, evenimentul reprezintă „o frumoasă tradiție patriotică”, organizată cu dragoste față de România de primarul social-democrat Cristian-Aurelian Ciubotaru, alături de colaboratorii săi din județul Argeș. Manifestarea a reunit sute de copii care au purtat Tricolorul pe străzile orașului, într-un gest simbolic de profundă încărcătură emoțională și civică.

„Tricolorul călător” a fost apreciat drept un exemplu de autentică unitate și simțire românească, menit să cultive respectul pentru valorile naționale și pentru istoria României în rândul tinerei generații. Prin implicarea copiilor și a comunității locale, evenimentul a transmis un mesaj clar de solidaritate, identitate și continuitate națională.

Inițiativa de la Târgu Ocna reconfirmă rolul esențial al comunităților locale și al liderilor implicați în promovarea spiritului patriotic și în păstrarea vie a memoriei Unirii Principatelor Române.