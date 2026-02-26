Trei zile de concediu în plus pentru salariate. În ce condiții

Salariatele din România pot beneficia, în anumite situații prevăzute de legislație, de zile suplimentare de concediu. Măsura este reglementată printr-un act normativ în vigoare și presupune acordarea unor zile libere dedicate etapelor medicale specifice, pe baza unor documente justificative.

Salariatele din România care urmează proceduri de fertilizare in vitro (FIV) pot beneficia de trei zile suplimentare de concediu, acordate special pentru efectuarea etapelor medicale necesare conceperii unui copil. Măsura este prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 26/2019 și se aplică tuturor angajatorilor.

Aceste zile libere sunt destinate exclusiv procedurilor medicale specifice fertilizării in vitro și etapelor conexe, astfel încât salariatele să poată urma tratamentul în condiții adecvate, fără a fi nevoite să folosească zilele obișnuite de concediu.

Cum se acordă cele trei zile suplimentare

Potrivit actului normativ, concediul suplimentar se acordă în mod clar, în funcție de etapele procedurii medicale:

o zi liberă în ziua efectuării puncției ovariene ;

două zile libere începând cu data realizării embriotransferului.

Aceste trei zile se adaugă la concediul de odihnă anual al salariatei și nu reduc numărul minim de zile de concediu prevăzut de legislația muncii. Practic, durata totală a concediului de odihnă crește cu aceste zile suplimentare.

Ce documente sunt necesare

Pentru a beneficia de concediul suplimentar, salariata trebuie să prezinte angajatorului o dovadă medicală care să confirme că urmează o procedură de fertilizare in vitro.

De regulă, este necesară:

o scrisoare medicală eliberată de medicul specialist , care atestă efectuarea procedurii;

o cerere de concediu depusă la angajator.

Documentele justificative trebuie prezentate înainte de acordarea zilelor libere, conform procedurilor interne ale angajatorului.

Sprijin financiar pentru procedurile FIV

În ultimii ani, statul român a sprijinit persoanele și cuplurile care doresc să apeleze la fertilizarea in vitro printr-un program social dedicat creșterii natalității. Prin acest program, beneficiarii pot primi fonduri pentru a acoperi o parte din costurile procedurilor medicale.

Există șanse ca programul să continue și în 2026. Recent, Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede menținerea schemei de sprijin financiar pentru fertilizarea in vitro. Dacă va fi aprobat, programul va permite în continuare decontarea unei părți din tratamente pentru persoanele interesate.

Măsura concediului suplimentar, alături de sprijinul financiar acordat prin programele guvernamentale, face parte din eforturile autorităților de a sprijini familiile care se confruntă cu probleme de fertilitate și de a încuraja creșterea natalității.