Efectul de tsunami generat de criza coronavirusului a ajuns și la băcăuanii care-și făcuseră o adevărată afacere din transportul, în extern, de persoane și de mărfuri. Astfel, zilele acestea, cine vrea să facă un drum până în Italia, de exemplu, sau să trimită vreun colet plătind un preț mai mic pe kilogramul de bagaj, cu greu reușește să găsească un transportator dispus să ajungă în localitatea dorită.

„Din vreo 30 de firme de transport sau diverse persoane fizice la care am apelat, abia am găsit… doi care să mă ajute. Aveam nevoie să-i trimit un pachet fratelui meu care stă în Italia, la Torino. Nu vor să meargă, toți mi-au spus că sunt probleme cu Italia, din cauza coronavirusului”, am aflat de la un băcăuan. Dacă, de exemplu, cu puțin noroc, mai găseai firme care să facă drumuri în zona de nord a Italiei, sub nicio formă nu reușeai să dai de un transportator care să te ajute cu niște colete pentru destinații mai din sudul Peninsulei.

„Nici până acum nu am găsit pe cineva care să meargă la Vieste, de exemplu, undeva în apropiere de Bari. În anii trecuți, era o persoană din Bârsănești care făcea drumul ăsta în zona Calabria și îmi prelua și mie pachetele, dar acum nu mai face drumul ăsta”, se plânge o doamnă pe care am întâlnit-o în zona centrală a Bacăului, căutând un transportator pentru Italia.

„Nu-i rentabil”

Am încercat să aflu acest detaliu, mergând la o serie de firme care se ocupă cu așa ceva. La prima la care am ajuns, am găsit porțile închise, fără a anunța ceva în privința asta. Aflu, de la comerciantul de alături, că s-a mutat sau așa ceva, de vreo 2-3 luni. Mă îndrumă peste stradă, unde mai găsesc doi transportatori. La unul dintre ei, mi se spune că merg doar la…Torino, iar de la celălalt aflu că ajunge doar la…Roma.

„Nu merge nimeni în sudul Italiei, mai ales dacă e să ducă doar pachete, pentru că nu e rentabil dacă nu are și persoane de transportat. Chiar dacă mulți dintre ei nu mai traversau Italia, de la nord la sud, ci treceau prin Grecia, de unde luau feribotul, că era mai ieftin, și scăpa de jumătate de drum, plus de taxele de autostradă”, îmi spune o femeie care părea că știe subiectul. Mi se mai spune să încerc joi, la stadion, de unde mai pleacă unii cu persoane și colete spre Italia, dar nu garantează că ajung și în sud…

Risc de confiscare a mașinii

…Sau la autogară, unde, la fel, mai erau firme care ducea lumea spre Cizmă. Ducea. Din păcate! „Era un băiat din Faraoani care avea două mașini și «făcea» toată Italia. Îi mergea chiar bine, pentru că se ducea unde refuzau alții să meargă. Din păcate, și el a renunțat. Zice că e riscul mare să-i fie confiscate mașinile de către italieni, chit că ducea doar colete.

Italienii sunt foarte speriați din cauza virusului”, îmi destăinuie un alt bărbat din zonă. În aceste condiții, cei care au interes să ajungă în Peninsulă, au la dispoziție doar varianta zborului, evident, plătind, un preț de… pomină. De exemplu, pentru un drum, doar dus, din Bacău la Bari, un bilet presupune o sumă care ar putea sări de… 200 de euro (cu un bagaj de mână de 10 kilograme și unul la cală de 23 de kilograme). Varianta auto i-ar fi scos din buzunar doar câte un euro pentru fiecare kilogram de bagaj (colet).