TOP 10 SCM Bacău 2025

Și în 2025 Sport Club Municipal Bacău prezintă un Top 10 foarte valoros, format din sportivi performanți care au evoluat la nivel național si internațional. Sportivi valoroși pregătiți de antrenori profesoniști care au știut să se adapteze la contextul existent și să valorifice la maximum condițiile date și să atingă adevărate performanțe de vis, performanțe care ne mențin pe bună dreptate în lumea bună a sportului mondial și european. Nu putem decât ”să ne scoatem pălăria” în fața acestor artizani care zi de zi modelează caractere și scot la suprafața valențe nebănuite ale îndrăgiților noștri tineri sportivi.

Sportul și sportul de performanță sunt o alternativă recomandată, perfectă chiar la asaltul universal și constant al tehnologiei actuale, a gadgeturilor de tot felul, care în mod insidios și perfid chiar, ne-au virusat tânăra generație chiar ”sub nasul nostru”, generație pe care am lăsat-o dezarmată și expusă în fața unor incredibile pericole online, a căror efecte, unele poate nebănuite, le vom putea constata în următorii ani. Așadar prin practicarea sportului ne putem menține cu toții în lumea reală, cea care cu bune și cu rele, ne oferă control, echilibru și cel mai important ne poate oferi tuturor o stare de bine autentică.

Așadar acești minunați campioni la diferite discipline sportive sunt adevăratele modele demne de urmat, de copiat , caractere frumoase și puternice care ne demonstrează de fiecare dată că orice vis poate deveni realitate. Prin muncă, abnegație, talent, disciplină și mai ales pasiune.

Mulțumiri și felicitări antrenorilor și părinților care acum mai mult ca niciodată s-au implicat și le sunt alături întotdeauna și peste tot.

Le dorim tuturor mult succes în continuare, sănătate și multe realizări deosebite !

Și acum prezentările:

SCM Bacău club tradițional al băcăuanilor, cu 75 de ani de activitate, cu un palmares pe măsură (peste 10.000 de medalii la campionatele naționale și peste 400 de medalii la Campionatele Europene, Mondiale și Jocurile Olimpice!) vă propune următorii laureați:

Locul 1 Alexia Blănaru – gimnastică (antrenor Vasilica Agop) medalie de bronz sărituri Campionate Mondiale juniori Manila Filipine (loc 5 echipa României), aur CN Constanța individual compus, loc 2 sărituri loc 3 individual compus FOTE Croația, loc 2 individual comp senioare , loc 1 paralele senioare loc 1 bârnă senioare Ploiești, campioană națională CN Deva aur paralele, aur bârnă, argint sol, argint individual compus,

Locul 2 Daria Vrînceanu – atletism (antrenor Cristi Nemțeanu) argint CE U20 Tampere Finlanda, medalie de aur triplusalt FOTE Skopje Macedonia U18, medalie de aur CB triplusalt U20 Sofia Bulgaria (sală), TI României argint lungime, bronz triplusalt , aur triplusalt CB U20 Craiova (aer liber), , multiplă campioană națională, 2 aur CN U18, 1 aur U20, 1 argint U 20, bronz U20, 2 bronz Cupa României seniori București,

Locul 3 Rada Ciobanu – judo (antrenor Constantin Manole) Vicecampioană Mondială școlară Gimnaziada U15 Serbia Zlatibor, campioană balcanică U15 Budva Muntenegru, multiplă campioană națională juniori ,

Locul 4 Iurașcu Leonard – lupte greco-romane (antrenor Șarban Ion) calificare Campionat Mondial seniori U23 Novi Sad Serbia, multiplu campion național CN seniori U23 Tg Mureș , component lot național olimpic seniori,

Locul 5 Iacob Teodora – sărituri în apă (antrenor Mihaela Neagu) calificare Campionat European juniori Atena Grecia, Campionatele Balcanice juniori B medalie de bronz trambulina 3 m , argint platforma , loc 6 platforma juniori A, multiplă campioană națională 3 aur CN juniori Otopeni CN seniori 2 bronz, 1 argint,

Locul 6 Robert Borcea – înot (antrenor Sabin Jitaru) calificare Campionat European juniori Sanmorin Slovacia, Otopeni CN juniori multiplu campion național medalii aur 50 m/100m/200m fluture, 50 m spate, aur tineret 50 m/100 m/200 m fluture, seniori bronz 200 m fluture, component lot național CNOPJ ,

Locul 7 Raul Filimon – atletism (antrenor Mihaela Melinte) loc 7 greutate FOTE U18 Skopje Macedonia aur și argint CN U18 București, medalie de bronz CN U20,

Locul 8 Cerguță Maria Elena – gimnastică (antrenor Mihaela Bucur) Campionatul Balcanic Zadar Croația aur sol, argint cu echipa României, 1 bronz sărituri, Open Luxemburg aur sărituri, argint echipe, CN juniori Deva argint la sol , bronz la bârnă

Locul 9 Maria Bortoc haltere (antrenor George Călin) calificare Campionat European de juniori U17 Madrid Spania , dublu bronz CN seniori smuls/total București, tripla vicecampioană națională CN juniori U20 București, aur Cupa României juniori Bascov Pitești, U23 București 3 medalii de bronz (smuls aruncat și total)

Locul 10 Marian Roșu Denis – kickboxing (antrenor Gabriel Muntenașu) medalie de bronz Cupa Europeană K1 Plovdiv Bulgaria, multiplu campion național CN juniori Bacău low kick/ Pitești K1

Un 2026 cu tot ce vă doriți !