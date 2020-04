Atacul pe care l-a dat la nivel mondial noul coronavirus a scos la iveală fel de fel de situații, unele care au îngrozit lumea dar și unele care ne-au adus mai aproape și ne-au făcut să strângem rândurile și să facem tot ce putem pentru a răpune „covidul”. Am relatat în mai multe materiale de presă cum, cu mic cu mare, toată lumea a dat o mână de ajutor, așa cum a putut fiecare. Despre acest fapt am ales să vorbim și astăzi, mai exact despre acțiunile pe care le întreprind în stare de criză tinerii voluntari aflați sub umbrela Federației Tinerilor din Bacău. Este vorba de o campanie prin care tinerii băcăuani ajută în această perioadă persoanele în vârstă, care nu pot părăsi domiciliul, cu aprovizionarea cu alimente și medicamente.

Avtivitatea a debutat din 16 martie, după cum ne-a spus Lucian Popa, unul dintre inițiatorii acestui proiect. „Suntem tineri din vreo 14 asociații. Inițial am date u drumul campaniei, pentru că am dat de două bătrânele, prin intermediul unor prieteni, care au înțeles încă de atunci mesajul că nu au voie să iasă din casă și care au rămas fără medicamente și fără mâncare. M-am oferit eu să le ajut și atunci m-am întrebat dacă nu or mai fi și alți oameni în situația asta”, a povestit Lucian Popa care a lansat o invitație online pentru cei care vor să sprijine această campanie. Așa s-a ajuns la 40 de voluntari care se ocupă în continuare ca cei care sunt în această situație să fie ajutați. Tinerii s-au organizat foarte bine, iar despre modul în care se procedează, Lucian Popa ne-a oferit detalii:

„Avem un call center care preia comenzi de luni până luni, de la ora 8.00 până la 19.00. Voluntarii respect anumite procedure. Ies o singură dată din casă pe zi, păstrează distanța între beneficiari și ei. Beneficiarii ne spun ce au nevoie, noi cumpărăm din banii noștri, ducem cumpărăturile și primim banii într-un plic, cât mai la distanță, să fie totul cât mai sigur.” La call center vin tot felul de comenzi iar tinerii le onorează pe cele urgente și … de bun simț. „Au fost oameni care ne-au sunat că vor lapte la cafea”, a povestit Lucian. Pe lângă toate acestea, tinerii se ocupă și de alte lucruri importante, cum ar fi fabricarea de vizier necesare cadrelor medicale, sau strângere de fonduri pentru achiziționat medicamente pentru vârstnicii aflați în nevoi.

În momentul de față sunt peste 100 de beneficiari care apelează la serviciile tinerilor băcăuani și care se bucură de onorarea comenzilor la patru, cinci zile. La început, Lucian Popa era cel care prelua comenzile la call center, serviciu preluat de mai bine de o săptămână de Florina Fabian, care ne-a împărtățit din activitatea ei în această campanie.

„Majoritatea solicitărilor au fost din partea celor care sunt plecați în orașe mai mari din țară sau în alte țări și ne solicit să mergem la bunicii sau la părinții lor cu alimente. De asemenea au fost multe solicitari în care bătrânii voiau să li se aducă medicamente. Sunt foarte mulți oameni amărâți care ne sună și nu au bani să își cumpere alimente și ne roagă pe noi dacă îi putem ajuta. Personal am ajuns la concluzia că banii nu ar trebui sa fie cei mai importanți pentru oameni deoarece ar trebui să punem mai mult accent pe relațiile cu cei din jurul nostru. De ce spun asta? Pentru că m-au sunat oameni care erau dispuși să plătească oricât numai să meargă cineva la parinții lor să le ducă ceva de mâncare și medicamente.

Aproape că plângeau de fericire și ne mulțumeau că totuși ne-am dus și le-am vizitat parinții sau bunicii”, a povestit Florina Fabian care a precizat că solicitările continuă să vină și că trebuie să fie foarte atentă pentru a realiza dacă este vorba întradevăr de o urgență.

Au fost și situații când nu era neapărată nevoie, dar mai există și oameni comozi. În aceste condiții au apărut și situații amuzante, într-una dintre acestea, o doamnă a solicitat să-i fie aduse câteva ouă pentru că dorea să facă…chitele.

Proiectul tinerilor băcăuani este destinat exclusiv persoanelor vârstnice sau nedeplasabile, scpul fiind de solidaritate socială.

Inițiativa civică este propusă de Federația Tinerilor din Bacău și este susținută de: Asociația Ingenious Drama, Asociația Valoare Plus, Asociația Be Great, Asociația pentru Dezvoltare Activă, Asociația un Zambet, Street Delivery Bacău, ZidArt Bacău, TedX Bacău, Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă, Cercetașii României – Insula Cercetașilor Bacău, Oratoriul Salezian Don Bosco Bacău, I love Bacău, Bacău.NET. Numărul de la call center este 0771.697.858.

„Implicare în prima linie, este ceea ce am învățat să fac de mic copil. Am fost educat că persoanele din jurul meu sunt importante și că au valoare atât în ochii lui Dumnezeu cât și în ochii oamenilor, mai mult de atât, am fost învățat că “cine poate face un bine și nu-l face săvârșește un păcat”. Este trist că trebuie să trecem printr-o pandemie ca să aflăm că suntem vulnerabili și că depindem atât de mult unii de alții. Zilele acestea am întâlnit persoane care pe lângă nevoile lor curente de alimente sau medicamente au afișat o nevoie acută de a comunica, de a povesti, de a ne spune cât de grea/rea este singurătate. Aceste lucruri le auzi aproape de la fiecare persoană pe care o întâlnești. În căutarea noastră de medicamente intrăm în contact cu farmaciști dar și cu doctori. Când mulțumim doctorilor pentru lucrul lor în prima linie, și pentru faptul că sunt un sprijin pentru băcăuanii cu nevoi medicale, ei ne mulțumesc la rândul lor pentru că ne pasa și că nu stăm nepăsători la nevoile celor din jurul nostru. Cred că fiecare dintre noi se poate implica în ajutorarea persoanelor din jurul nostru, știu că majoritatea fac astfel de lucruri mai ales în preajma sărbătorilor, dar sunt persoane pe străzi și în restul zilelor din an. Sunt bătrânei care abia reușesc să meargă să cumpere o paine… De asemenea, sunt persoane (și cunosc câteva) care se adăpostesc în cele mai insalubre locuri și a căaror “venit” este generat doar de mila oamenilor. Pe ei îi găsim și în vreme de pandemie dar și în “timpurile bune”… Dacă vrem putem fi mai buni, și putem ajuta mult mai mult aceste categorii de persoane…”

Gabriel Adamache

„Oamenii abea așteptă să ajungem la ei. Zilele trecute am mers la o doamnă de 70 de ani din Luizi Călugara.

Dupa ce i-am dat cumpărăturile a început să plângă spunând: “Cum vă gândiți voi tinerii să ne ajutați pe noi…” și atunci simți cu adevărat ce ai făcut.”

Cosmin Bogdan

„Perioada pe care o traversăm este dificilă pentru toți, în special pentru cei mai în vârstă care sunt nevoiți să stea în casă din cauza acestei pandemii. Cu acest gând am hotărât să mă implic ca voluntar în această campanie inițiată de către Federația Tinerilor din Bacău. Să fiu în linia întâi pentru mine înseamnă să dau tot ce e mai bun pentru a-i ajuta pe ceilalți. De exemplu, zilele trecute după ce am terminat munca, am decis să ajut o fetiță din Moinești care avea nevoie urgentă de pastile. Mama ei a fost foarte fericită și recunoscătoare pentru ajutorul primit. De asemenea cumpărăturile livrate la două familii sunt alte exemple pe care nu le voi uita prea curând. Fericirea și emoția transmisă de beneficiarii acestei campanii îmi dau curajul să ajut în continuare.”

Valeriu Coșa

„În această perioadă dificilă în care lumea este speriată din cauza virusului apărut, noi am ales, de bună voie, să ne expunem riscului. Oamenii au nevoie de ajutor și au nevoie să știe că cineva le este alături. Fie că a fost vorba despre alimente de strictă necesitate, rețete sau medicamente, în ultimele zile am fost pe teren și am făcut livrări. Recunosc că la început mi-a fost teamă, dar dorința de a ajuta a fost mai mare, iar aceasta crește cu fiecare livrare pe care o fac și cu fiecare persoană pe care o văd sau cu care vorbesc. Recunoștința lor li se citește în ochi, iar pentru mine este de ajuns să rămân motivată și să mă dedic în continuare acestei campanii. Atâta timp cât va fi nevoie, rămân voluntar în linia întâi: echipată corespunzător și gata să îi ajut pe ceilalți.”

Daniela Mihaela Grasu