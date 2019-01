În această perioadă, mai mulți tineri din Portugalia, Moldova, Liban, Malta, Spania și România s-au reunit în Bacău, unde derulează un program Erasmus+ „Young Entrepreneurs”. Cei 42 de tineri au avut în program până acum o serie de jocuri de cunoaștere și de formare a echipei, urmată de o parte axată pe antreprenoriat.

Astfel, proiectul, derulat de Asociația pentru Dezvoltare Activă (ADA) Bacău, a cuprins și o activitate de tip „biblioteca vie”, în care „cărțile” au fost tineri antreprenori băcăuani din mai multe domenii cum ar fi medicină veterinară, publicitate, comerț și altele. Săptămâna a început bine pentru oaspeții noștri, care ieri, 21 ianuarie, au dat startul unor noi acțiuni, cu o vizită la Academia de Dans Adamas Bacău.

Aici au aflat povestea clubului băcăuan, care poate fi considerată un exemplu de antreprenoriat, dar au avut parte și de un scurt curs de tango predat de unul dintre instructorii Adamas. Apoi, pentru a înțelege cum lucrează o firmă mare din domeniul producției, tinerii au vizitat compania Barrier, după care au aflat cum se lucrează pe parte de antreprenoriat social. Pentru acest lucru au mers la Oratoriul Don Bosco și la Asociația Valoare Plus. Păstrând această linie, tinerii sosiți în Bacău pentru acest proiect vor face o excursie miercuri la Rubik Hub Piatra Neamț.

„Proiectul decurge foarte bine. Tinerii învață foarte multe lucruri noi, mai ales că au avut ocazia de foarte multe ori să interacționeze cu oamenii din comunitate. Activitățile vor continua până pe 24 ianuarie, urmând ca pe 25 ianuarie participanții în proiect să plece acasă”, a declarat Victor Toma, manager de proiect.

„Sunt pentru prima dată în România și pot să spun că m-am îndrăgostit de oamenii și locurile de aici. Mă bucur că particip în acest proiect și am posibilitatea să aflu atât de multe lucruri noi, nu numai despre România, ci și despre cultura țărilor din care au venit ceilalți participanți. Cred că acest program este un câștig pentru noi toți. Cu siguranță dacă voi mai avea posibilitatea, voi reveni cu drag.”

Mirna Abu Laz, 21 de ani, Liban

„Eu sunt pentru a doua oară în România, dar pentru prima dată în Bacău. Am mai fost, în septembrie 2015, la Slănic Moldova, care pare mai mult un sat. Abia acum am avut oportunitatea să cunosc mai bine un oraș românesc. Trebuie să recunosc că la început am avut câteva idei preconcepute despre români și România, dar mi-am schimbat complet optica, cunoscând oameni extraordinari de buni, calzi, primitori și prietenoși. În același timp am avut o experiență extraordinară pentru că este pentru prima dată în viața mea când am văzut zăpadă în realitate. Am mai văzut doar la televizor și în filme. În aceste condiții, nu am ratat șansa să mă arunc în zăpadă și a fost grozav.”

David Meliak, 24 de ani, Malta

„Tatăl meu este din Peru, mama mea din Ucraina iar eu sunt de peste tot. Sunt fericită că am ajuns în România pentru că am găsit multe lucruri diferite față de țările pe care le cunosc, mai ales față de Malaga, unde locuiesc de 18 ani. Trebuie să spun că există anumite similitudini între Ucraina și România, și mă refer aici la hainele pe care le îmbracă oamenii, mai ales bătrânii, și, bineînțeles la structura clădirilor. Dincolo de toate acestea, aveți o țară frumoasă, cu oameni minunați și îmi doresc să revin cu drag în România.”

Alexandrina Cruz Medvedeeva, 23 ani, Spania