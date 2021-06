FIRST® LEGO® League, este o competiție internațională de robotică și soluții inovatoare, adresată copiilor și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 9 și 16 ani, lansată în 1998, de către fundația FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), în parteneriat cu LEGO® Education. FIRST® LEGO® League are ca scop introducerea în lumea fascinantă a științei și tehnologiei, prin intermediul unei abordări sportive.

În ultimii trei ani, echipele FIRST® LEGO® League ale C.N. Ferdinand I au experimentat toate etapele din cadrul procesului de dezvoltare al unui produs real: conceptual inovativ, construcția, programarea, testarea, rezolvarea unor probleme sub presiunea timpului, cu resurse insuficiente și concurenți necunoscuți.

Experiența acumulată, premiile obținute (echipa MegaBot-premiul I, echipa Future Lights-premiul de creativitate), tenacitatea, calitatea intelectuală, umană și aptitudinile tehnice au condus spre ceea ce astăzi reprezintă echipa Smart cluster.

Smart cluster, adică George Spulber, Sofia Măgirescu, Albert Maftei, RăzvanLupu, Emanuel Pantelimon, Andrei Păun, a reușit în acest sezon un binemeritat loc 2 la faza națională și calificarea laFIRST® LEGO® LeagueVirtual Open International Greece, 24-27 iunie, 2021.

Sprijinul acordat de Asociația Smart Cluster și cooptarea în echipă a unui mic geniu al informaticii, tânărul Albert Maftei, au reprezentat motoarele suplimentare ale echipei ferdinandiste.

Proiectul inovativ Social Sport va fi implementat în Bacău cu sprijinul domnului primar și al Consiliului local.

Prof. informatică Ana Întuneric , C N „Ferdinand I”