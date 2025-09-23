Thermoenergy Group S.A. începe furnizarea energiei termice pentru încălzire în Bacău, din 25 septembrie

Thermoenergy Group S.A. anunță că, începând de joi, 25 septembrie 2025, va furniza energie termică pentru încălzire în municipiul Bacău. Decizia a fost luată în urma prognozei meteo emise de Administrația Națională de Meteorologie, care indică îndeplinirea condițiilor prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 425/1994, modificată și completată prin H.G. nr. 337/2018.

Conform actului normativ, începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii din mediul urban se face după trei zile consecutive în care, între orele 20:00 și 06:00, se înregistrează valori medii zilnice ale temperaturii exterioare mai mici sau egale cu +10°C.

Furnizarea agentului termic va începe cu prioritate către creșe, grădinițe, școli și instituții publice.

Reprezentanții Thermoenergy solicită consumatorilor să se asigure că instalațiile interioare sunt finalizate și funcționale, pentru a evita posibile probleme precum inundarea spațiilor de locuit sau deteriorarea subsolurilor de condominiu. Totodată, asociațiile de proprietari sunt rugate să transmită cererile de începere a furnizării, iar pentru debite restante, să inițieze demersuri de plată pentru a nu fi afectată livrarea agentului termic.

„Recomandăm tuturor consumatorilor să își verifice instalațiile proprii de încălzire și alimentare cu energie termică, pentru a ne asigura că furnizarea se desfășoară în condiții optime”, a declarat directorul general al Thermoenergy Group S.A., Florin Păval.