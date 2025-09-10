Termenul-limită pentru trecerea angajatorilor la REGES-ONLINE se apropie: 30 septembrie 2025

Angajatorii din România mai au la dispoziție mai puțin de trei săptămâni pentru a finaliza înrolarea în noul sistem REGES-ONLINE, platforma digitală de evidență a relațiilor de muncă dezvoltată de Inspecția Muncii. Termenul-limită este 30 septembrie 2025, dată după care nerespectarea obligațiilor poate atrage sancțiuni semnificative, de până la 20.000 de lei.

Ce este REGES-ONLINE

REGES-ONLINE este un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul componentei „Transformarea digitală”, investiția „Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale”. Noua platformă înlocuiește treptat aplicația clasică Revisal și promite să aducă o serie de beneficii atât angajatorilor, cât și salariaților.

Obiectivele principale sunt: reducerea birocrației, creșterea transparenței în relațiile de muncă și asigurarea unui climat mai predictibil și mai sigur pe piața muncii.

Avantaje pentru angajatori

Potrivit Inspecției Muncii, REGES-ONLINE oferă:

Acces securizat online , direct din browser, pe baza certificatului digital calificat sau a identității digitale ROeID;

Simplificarea procedurilor , fără a mai fi nevoie de instalarea aplicației Revisal pe PC;

Validări și atenționări automate , care reduc riscul de erori și de sancțiuni;

Eliminarea drumurilor la ITM , pentru obținerea de user și parolă;

Integrarea cu softurile interne de resurse umane , fără proceduri suplimentare de transfer al datelor;

Migrarea automată a bazelor de date existente, realizată deja de sistem, fără intervenția angajatorilor.

Avantaje pentru salariați

Platforma aduce și o serie de funcționalități pentru angajați:

Acces facil la istoricul profesional , vizualizare și descărcare a extraselor direct din aplicația web sau mobilă;

Notificări în timp real , prin e-mail sau aplicație mobilă, la orice modificare a contractului;

Posibilitatea de a semnala neconcordanțe , direct angajatorului, prin aplicație;

Extras digital semnat electronic , pentru dovedirea vechimii în muncă;

Interoperabilitate cu alte instituții publice , reducând birocrația și erorile administrative;

Securitate cibernetică sporită, pentru protejarea datelor personale.

Pentru persoanele care nu au acces la internet sau identitate digitală, extrasul din registru poate fi obținut și de la Info Kiosk-urile instalate la sediile ITM sau direct la ghișeu.

Obligațiile angajatorilor

Potrivit HG nr. 295/2025, angajatorii au obligația de:

Înregistrare în noul sistem – până la 30 septembrie 2025; Completarea elementelor contractelor de muncă active, care nu se regăsesc deja în REGES-ONLINE.

Nerespectarea acestor obligații atrage sancțiuni:

Neînregistrarea în sistem – amendă între 15.000 și 20.000 lei ;

Necompletarea datelor lipsă – amendă între 5.000 și 10.000 lei.

Sprijin pentru utilizatori

Pentru a ușura tranziția, Inspecția Muncii a pus la dispoziție materiale de instruire:

Tutoriale video pe YouTube – link playlist;

Înregistrări live ale ședințelor de instruire – link playlist;

Ghiduri și detalii privind accesarea platformei – reges.inspectiamuncii.ro/ajutor/cum-accesez.

REGES-ONLINE marchează un pas major în digitalizarea relațiilor de muncă în România. Cu toate acestea, presiunea termenului-limită pune angajatorii în fața unei responsabilități clare: finalizarea procesului de înrolare și completare a datelor până la sfârșitul lunii septembrie.

După această dată, controalele ITM vor putea aplica sancțiuni, iar angajatorii riscă amenzi consistente dacă nu respectă cerințele legale.