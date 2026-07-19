Tenis/ Junior Vrancea Trophy: Ana Sofia Dănilă – Anastasia Găbureanu (ACS Moldosport Bacău), locul 2 la dublu

Sportivele antrenate de Ovidiu Ciulină au pierdut la mare luptă finala turneului internațional Tennis Europe U16 de la Focșani

ACS Moldosport Bacău rămâne la fileu. Și lovește puternic și precis: în terenul advers și pe tabourile competițiilor. Inclusiv pe tablourile competițiilor internaționale. Și o face- lucru demn de menționat- chiar și atunci când concurează la o categorie superioară de vârstă.

Așa au stat lucrurile și la turneul internațional Tennis Europe Under 16 de la Focșani. La Junior Vrancea Trophy, perechea formată din cele două jucătoare ale Moldosportului, Ana Sofia Dănilă- Anastasia Găbureanu a ajuns până în finala competiției de dublu feminin, după un parcurs foarte bun. În meciul pentru primul loc, cele două eleve ale lui Ovidiu Cliună au cedat la mare luptă, vineri, în fața cuplului format din Caroline Anamaria Ciobotaru și Laurea Andreea Iordăchescu: 6-4, 2-6, 8-10. La simplu, campioana națională U14, Ana Sofia Dănilă a demonstrat că poate face față cu succes și la U16.

Calificată în semifinale grație unei evoluții remarcabile, Sofia s-a luptat pentru accederea în finală cu favorita 1, ucraineanca Vira Klymenok. În ciuda durerilor de gleznă și a faptului că în ziua precedentă petrecuse aproape șase ore pe terenul de joc (la simplu și la dublu), Sofia a făcut viața grea ucrainiencei în primele două seturi, încheiate cu scoruri în oglindă, 6-4 și 4-6, pentru ca în actul al treilea să fie învinsă cu 0-6.

„Sofia Dănilă a luptat până la ultima minge, dar un total de opt ore și jumătate de joc într-un interval de numai 24 de ore și-au spus cuvântul. Cu atât mai mult cu cât ucraineanca venea după un meci cu durata de numai o oră în ziua de dinainte. Oricum, Sofia a jucat un tenis de înalt nivel în turneul de simplu. La fel au stat lucrurile cu Sofia și Anastasia la dublu”, a declarat antrenorul ACS Moldosport, Ovidiu Ciulină, care a concluzionat:

„A fost un prim turneu internațional U16 foarte solid. Deși turneul acesta figura în calendarul nostru ca unul de pregătire, fără miza rezultatului, staff-ul tehnic al ACS Moldosport a apreciat evoluția sportivelor”. Moldosport Bacău continuă să rămână la fileu. Punând accent pe pregătirea jucătoarelor pentru intensitatea superioară de efort pe care o cer probele internaționale U16 și U18. Și atacând următoarele turnee din calendarul european U16: în septembrie la Palermo și la Iași.