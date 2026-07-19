Ștrandul Municipal Onești se pregătește de redeschidere. A început umplerea bazinelor

Ștrandul Municipal din Onești se apropie de momentul redeschiderii, după un amplu proces de reabilitare desfășurat în ultimele luni. Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină, a început umplerea bazinelor, un pas important înaintea reluării activității.

Reprezentanții administrației locale estimează că ștrandul își va redeschide porțile la jumătatea săptămânii viitoare, dacă lucrările și pregătirile finale vor decurge conform planului.

Potrivit lui Laurențiu Neghină, investițiile realizate au urmărit modernizarea și reabilitarea complexului, astfel încât acesta să ofere condiții mai bune de siguranță și confort pentru vizitatori.

„A început umplerea bazinelor, iar unul dintre cele mai îndrăgite locuri de relaxare din Onești este tot mai aproape de redeschidere. În ultimele luni, ștrandul a trecut printr-un amplu proces de reabilitare, pentru ca noul sezon să îi întâmpine pe oneșteni în condiții moderne, sigure și primitoare. Ne dorim ca la jumătatea săptămânii viitoare să redeschidem oficial porțile”, a transmis purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești.

Autoritățile locale le mulțumesc cetățenilor pentru răbdarea manifestată pe perioada lucrărilor și îi invită să revină la Ștrandul Municipal odată cu redeschiderea oficială.

Ștrandul Municipal reprezintă una dintre principalele zone de agrement din Onești, fiind frecventat în fiecare sezon estival de mii de locuitori ai municipiului și din localitățile învecinate.