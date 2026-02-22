Tânăr de 26 de ani rănit după ce mașina s-a răsturnat în comuna Agăș

Un tânăr de aproximativ 26 de ani a fost rănit în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de duminică, în jurul orei 04:10, în comuna Agăș, satul Beleghet, fiind necesară intervenția pompierilor pentru extragerea acestuia din autoturismul răsturnat.

Potrivit informațiilor furnizate de pompieri, la locul incidentului au intervenit de urgență echipaje din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, salvatorii au constatat că un autoturism era răsturnat, iar o persoană rămăsese blocată în interior. Pompierii au acționat rapid pentru extragerea victimei, intervenția fiind desfășurată contra cronometru, în condiții dificile, din cauza poziției instabile a vehiculului.

Bărbatul a fost scos în siguranță din mașină și era conștient la momentul preluării de către echipajul medical. Acesta a fost evaluat la fața locului de paramedicii SMURD, după care a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Pe durata intervenției, pompierii au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea riscului producerii unui incendiu la locul accidentului.