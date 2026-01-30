Strada Salciei nu aparține de Bacău?

Vă scriu pentru a aduce în atenția opiniei publice o situație revoltătoare care afectează zilnic locuitorii din Cartierul Șerbănești, strada Salciei, municipiul Bacău.

După fiecare ploaie mai serioasă, strada devine impracticabilă. Apa se adună în asemenea hal încât, fără exagerare, ai impresia că ai nevoie de o barcă pentru a putea ajunge la muncă. Oamenii ies din case prin noroi și bălți adânci, copiii merg la școală cu încălțămintea distrusă, iar accesul mașinilor este adesea imposibil.

Plătim impozite și taxe la nivel de municipiu, ca orice cetățean din Bacău, însă condițiile în care trăim sunt de Evul Mediu. Lipsa canalizării pluviale și a unei infrastructuri minime transformă o zonă locuită într-un adevărat ghetou ignorat de autorități.

Ne întrebăm, pe bună dreptate: suntem cetățeni ai municipiului Bacău doar când vine vorba de taxe? De ce această zonă este tratată cu indiferență de ani de zile?

Vă rog să faceți publică această situație, în speranța că autoritățile locale vor fi, în sfârșit, nevoite să răspundă și să ia măsuri concrete. Nu cerem privilegii, ci condiții normale de trai, așa cum ar trebui să existe într-un oraș european în anul 2026.

Cu respect,

GA

Locuitor al Cartierului Șerbănești, Str. Salciei – Bacău

