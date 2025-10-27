Stimulentul de inserție: sprijin financiar pentru părinții care revin mai devreme la muncă

Statul oferă părinților care aleg să revină la muncă înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului (CCC) un sprijin financiar denumit stimulent de inserție. Acest beneficiu are scopul de a încuraja reintegrarea profesională a părinților și poate fi accesat nu doar de aceștia, ci și de persoanele care au copilul în plasament, plasament de urgență, adopție sau tutelă, cu excepția asistenților maternali profesioniști.

Conform OUG nr. 111/2010, dreptul la stimulentul de inserție este garantat atât salariaților, cât și persoanelor fizice autorizate (PFA) care au optat pentru concediul de creștere a copilului, scrie avocatnet.ro.

Cât valorează stimulentul de inserție

Cuantumul variază în funcție de momentul întoarcerii la muncă:

1.500 lei/lună , dacă părintele sau persoana îndreptățită reia activitatea înainte ca copilul să împlinească 6 luni (respectiv 1 an pentru copilul cu dizabilități). Suma se acordă până când copilul împlinește 2 ani (sau 3 ani în cazul copilului cu dizabilități).

650 lei/lună, dacă întoarcerea la muncă are loc după vârsta de 6 luni (sau 1 an pentru copilul cu dizabilități).

Este important de știut că stimulentul de inserție nu poate fi cumulat cu alte indemnizații, cum ar fi cea de creștere a copilului. În momentul solicitării stimulentului, plata indemnizației CCC se suspendă automat. Totuși, alocațiile pentru copii nu intră în această categorie și pot fi primite în continuare.

De asemenea, părinții care, în timpul concediului de creștere, au realizat venituri mai mari de 13.200 lei, își pierd dreptul la acest beneficiu.

Cum se solicită stimulentul de inserție

Pentru a beneficia de acest drept, solicitantul trebuie să depună o cerere la primăria de domiciliu sau reședință, însoțită de documente justificative:

copie după actul de identitate și certificatul de naștere al copilului ;

acte care dovedesc relația legală cu copilul (în caz de adopție, tutelă sau plasament);

dovada veniturilor realizate;

documente privind perioada de cotizare și suspendarea activității pentru CCC;

alte acte solicitate de autoritatea locală pentru verificarea eligibilității.

Protecția părinților la locul de muncă

Legea protejează părinții care beneficiază de stimulentul de inserție. Angajatorii nu pot împiedica un salariat să solicite acest drept, atâta timp cât acesta își notifică intenția de a reveni la serviciu cu cel puțin 30 de zile înainte.

Totodată, salariații aflați în concediu de creștere sau în perioada primirii stimulentului nu pot fi concediați, cu excepția situațiilor de reorganizare judiciară sau faliment.

Această protecție a fost recent confirmată de Curtea Constituțională a României (CCR), care a respins o sesizare venită din partea unei companii ce contesta interdicția de concediere a părinților beneficiari. CCR a subliniat că, deși angajatorii pot aplica sancțiuni disciplinare (precum avertismente sau retrogradări), nu pot dispune concedierea în această perioadă.

Concluzie

Stimulentul de inserție reprezintă un instrument important de sprijin pentru părinți, facilitând echilibrul între viața profesională și cea de familie. Prin acordarea acestui beneficiu, statul încurajează revenirea în activitate a părinților fără ca aceștia să piardă complet sprijinul financiar oferit în perioada concediului de creștere.