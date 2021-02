În cartea de identitate stă scris Ștefania Zediu, născută pe 12.07.2005, la Cirie (Torino), Italia. Ar trebui însă musai adăugat: născută pentru atletism. Cel puțin așa susține antrenorul Ștefaniei de la CSȘ Bacău, Cristi Nemțeanu. „Da, da, Ștefi e născută pentru atletism. De la bun început mi-am spus că fata asta de aur va face performanță”. O nouă dovadă că antrenorul Nemțeanu are ochi. Anul trecut, Ștefania Zediu s-a laureat campioană națională de junioare atât la 400 metri cât și în proba de ștafetă la 1000 m sprint medley. Asta ca să rămânem doar la capitolul aur. „E o fată de aur nu doar pentru rezultatele sportive, ci și pentru felul ei de a fi. Niciodată nu a fost alintată sau încăpățânată, niciodată nu m-a supărat. Orice-i spui, face”.

Până să facă însă atletism, Ștefi a practicat gimnastica. „Deși sunt născută în Italia, am crescut în România, unde am venit de la vârsta de doi ani. Am început să fac gimnastică la grădiniță, după care am fost selectată pentru grupa de performanță, pe care am frecventat-o timp de un an”, spune Ștefi. Spre atletism a cotit-o în clasa a III-a. Dintr-o pură întâmplare. „Era vară”, își amintește Cristi Nemțeanu, „și, ca de obicei la final de săptămână când nu sunt concursuri, am pornit într-o drumeție. Am făcut un popas la magazinul sătesc din Luizi Călugăra, iar acolo am fost interpelat de mama Ștefaniei, care, aflând că sunt antrenor de atletism, m-a întrebat dacă nu sunt dispus să-i primesc fata la antrenamente. Mi-am dat acceptul și așa a început povestea. Dar eu cred că, mai devreme sau mai târziu, Ștefi tot ar fi ajuns la Sala de Atletism. Și asta pentru că, repet, e făcută pentru acest sport. Mi-am dat seama de la prima întâlnire”. Iar prima întâlnire a fost într-o marți.

Asta și-o amintește Ștefi: „Era vară, era într-o marți, iar eu am dat câteva probe pentru a fi admisă”. La cum s-au derulat lucrurile, marțea respectivă nu a avut ceasuri rele. Dimpotrivă! De atunci, ceasurile bune s-au îngrămădit în cariera Ștefaniei. De multe ori, sub formă de minute. Sau chiar numai de secunde! Anul trecut, odată cu medalia de aur de la 400 metri, a venit și recordul personal la această probă: 57.91. „Interesant este că acel rezultat care i-a adus titlul national l-a obținut fiind accidentată. A avut o ruptură micro-fibrilară la coapsă, care i-a cam dat peste cap programul de antrenament. Eram convins însă că, la ambiția și la seriozitatea sa, va reuși să treacă și peste acest impediment”, punctează Cristi Nemțeanu. „Am tras de mine, iar satisfacția a fost cu atât mai mare”, spune Ștefania, care precizează că strategia la 400 m, proba sa favorită, este făcută întotdeauna în funcție de concurență: „Ca o constantă, îmi place să fortez pe finalul cursei, nu la început”.

Elevă în clasa a IX-a la profilul mate-info de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Ștefania Zediu este pasionată de desen, iar în timpul liber face voluntariat la Fundația de Sprijin Comunitar. Încă nu s-a gândit la o profesie, dar i-ar plăcea ca în viitor să aibă o sală de fitness. „Normal, are legătură tot cu sportul”, zâmbește Ștefi, căreia directorul CSȘ Bacău, Marius Căpușă îi prevede o carieră luminoasă: „Am convingerea că Ștefania Zediu va fi una din atletele care vor face cinste României, nu doar Bacăului”.

Zâmbetul Ștefaniei se lărgește: „Sper să confirm așteptările celor din jur, care sunt și ale mele. Ce-mi doresc cel mai mult? Un succes important la nivel european sau mondial la nivel de Senioare”. Deși mai are până să concureze „cu cărțile în regulă” la Senioare, băcăuanca în vârstă de 15 ani ia deja contact cu acest nivel de vârstă. Astfel, chiar la finalul acestei săptămâni, atleta legitimată la CSȘ Bacău va participa, alături de celălalt vârf al generației sale, colega de club și prietena Adnana Ioana Vrânceanu, la Naționalele de Seniori și Tineret de la București. Miza nu este un loc pe podium – diferența de vârstă față de celelalte adversare este substantială – ci o prezență la Balacaniada de Junioare de la mijlocul lunii, de la Sofia. Jocurile Balcanice pot fi, deopotrivă, o rampă de lansare și o verificare pentru marea provocare a lui 2021, Europenele de Juniori. „Pentru a ajunge la Europene ar trebui să alerg 56.60. E un barem pe care-l pot atinge”, afirmă Ștefi. În plus, Campionatul European va avea loc în vară chiar în Italia, țara de origine a Ștefaniei Zediu, fata de aur născută pentru atletism.

Foto: Ioan Bîșcă