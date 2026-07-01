Statuia care se încăpățânează să reziste

Într-un oraș în care multe lucruri par să se degradeze mai repede decât se construiesc, există o statuie care refuză, cu o încăpățânare aproape omenească, să dispară. O găsiți la intrarea în vechiul stadion din Bacău, stadion care de ani buni nu mai este ceea ce a fost odată: un loc al competiției, al tribunelor pline și al bucuriei.

Statuia însă a rămas.

Privită de aproape, pare o metaforă a abandonului. Tencuiala s-a desprins în multe locuri, fierul din interior a ieșit la vedere și ruginește sub ploi și arșiță, iar figurile sculptate par că se sprijină una pe alta pentru a nu se prăbuși. Cu toate acestea, încă stă în picioare, ca un ultim martor al unei epoci în care sportul băcăuan avea altă greutate.

În jurul ei trec zilnic sute de oameni și mașini. Puțini o mai observă. Pentru cei mai mulți a devenit parte din decor, un obiect vechi pe lângă care treci fără să-l mai vezi. Dar fotografia ei spune multe despre felul în care ne raportăm la patrimoniul orașului.

Nu este doar o statuie degradată. Este imaginea unei memorii colective pe care o lăsăm încet să ruginească.

Poate că într-o zi stadionul va renaște. Poate că zona va fi modernizată. Dar ar fi păcat ca, până atunci, această lucrare să se prăbușească sub propria greutate, fără ca cineva să se întrebe dacă mai poate fi salvată.

Orașele nu sunt alcătuite doar din asfalt nou, sensuri giratorii și blocuri renovate. Ele sunt făcute și din simbolurile care le spun povestea. Iar atunci când acestea sunt lăsate să moară încet, pierdem ceva mai important decât niște bucăți de beton: pierdem legătura cu propria istorie.

Poate că această statuie nu mai poate fi readusă la frumusețea de odinioară. Dar merită măcar atenția și respectul nostru. Pentru că, dintre toate lucrurile abandonate din jurul fostului stadion, ea este singura care încă se încăpățânează să reziste.