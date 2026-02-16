Stație de autobuz de 50.000 de euro la Berzunți, cu încălzire în pardoseală și televizor

Comuna Berzunți găzduiește, potrivit administrației locale, una dintre cele mai moderne stații de autobuz din România, realizată cu fonduri europene. Investiția, în valoare de aproximativ 47.000 de euro, a fost finalizată în 2025, după reluarea procedurilor de achiziție.

Noua stație este dotată cu uși cu senzori, panouri fotovoltaice, aer condiționat, încălzire în pardoseală, bănci inteligente și un sistem multimedia cu Google TV și sonorizare. Construcția a fost proiectată și produsă la Sibiu, la solicitarea autorităților locale, în baza unui caiet de sarcini personalizat.

Primarul comunei Berzunți, Mihai Panțîru, a declarat că proiectul a fost inițiat în 2021, în cadrul apelurilor de finanțare prin PNRR – componenta C10, însă procedura a fost suspendată temporar. Demersurile au fost reluate ulterior, iar în 2025 investiția a fost dusă la bun sfârșit.

Edilul a precizat că stația a fost concepută să funcționeze independent din punct de vedere energetic, un avantaj important în cazul fenomenelor meteo extreme sau al întreruperilor de curent.

Comuna Berzunți, situată în vestul județului Bacău, la aproximativ 39 de kilometri de municipiul Bacău și la 28 de kilometri de Onești, are peste 5.400 de locuitori, mulți dintre aceștia făcând zilnic naveta spre orașele din zonă.

Reprezentanții administrației locale susțin că investiția urmărește creșterea confortului și siguranței călătorilor și valorificarea eficientă a fondurilor europene atrase în comună.

Valoarea investiției, de 47.000 de euro (aproximativ 230.000 de lei), poate fi pusă în perspectivă prin comparații concrete: în mediul rural, suma este suficientă pentru ridicarea unei case la roșu de 100–120 de metri pătrați sau pentru achiziția a două–trei autoturisme noi din gama de buget. De asemenea, cu un buget similar se poate amenaja un parc comunal de mici dimensiuni ori se pot realiza lucrări de modernizare la o unitate de învățământ.