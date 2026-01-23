Start oficial al sezonului de schi la Slănic Moldova: zăpadă, distracție și siguranță alături de jandarmii montani

Stațiunea Slănic Moldova a dat startul sezonului de schi, întâmpinând turiștii cu zăpadă, condiții bune pentru sporturile de iarnă și măsuri sporite de siguranță. Pârtia Nemira este pregătită să primească iubitorii schiului și ai snowboardului, iar autoritățile sunt mobilizate pentru ca vacanțele de iarnă să se desfășoare fără incidente.

Jandarmii montani din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi „Ștefan cel Mare” Bacău sunt zilnic prezenți în teren, pe pârtie, pe traseele adiacente și în zonele cu aflux mare de vizitatori. Misiunea acestora vizează menținerea ordinii publice, prevenirea accidentelor, acordarea de sprijin turiștilor aflați în dificultate și intervenția rapidă în situații de urgență.

Reprezentanții jandarmeriei reamintesc că siguranța pe pârtie este o responsabilitate comună. Turiștii sunt sfătuiți să aleagă pârtiile în funcție de nivelul propriu de pregătire, să respecte semnalizarea și indicațiile personalului autorizat și să folosească echipament adecvat: haine termice, mănuși, ochelari de protecție și cască. Supravegherea atentă a copiilor este esențială pentru prevenirea accidentelor.

În cazul apariției unor situații neprevăzute, turiștii pot apela cu încredere la punctele de informare sau la echipajele jandarmeriei montane aflate în teren. Intervenția promptă și calmul pot face diferența în momentele critice.

Jandarmii montani colaborează permanent cu celelalte structuri implicate în gestionarea sezonului rece, fiind pregătiți să ofere asistență, informații și coordonare în cazul producerii unor accidente sau evenimente nedorite.

Autoritățile îi încurajează pe toți vizitatorii să se bucure de iarnă în mod responsabil, subliniind că respectarea regulilor și cooperarea cu personalul de specialitate contribuie la un sezon de schi sigur și plăcut. Jandarmii montani rămân aproape de turiști, pentru ca sejurul la Slănic Moldova să fie unul liniștit, sigur și memorabil.